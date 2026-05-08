El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar

SOCIEDAD

El Gobierno nacional aumentó un 38% los montos de la Prestación Alimentar.

Se trata de la anteriormente conocida como “Tarjeta Alimentar”, y ocurrió mediante la Resolución 161/2026 publicada ayer jueves en el Boletín Oficial.

La medida desde el Ministerio de Capital Humano entra en vigencia a partir del presente mes de mayo y tiene el objetivo de fortalecer la recomposición del poder de compra de los sectores más vulnerables.

Nuevos valores por categoría

Importes según la composición del grupo familiar:

Categoría 1 – Familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas (desde el tercer mes) y familias con un hijo con discapacidad (sin límite de edad): $72.250

Categoría 2 – Familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o mujeres embarazadas con un hijo a cargo: $113.299

Categoría 3 – Familias con tres hijos o más, o mujeres embarazadas con al menos dos hijos a cargo: $149.425

Hasta abril, los valores de la prestación que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria iban entre $52.250 y $108.062.

Al fundamentar el incremento, la resolución destaca que la Prestación Alimentar, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ha sido un pilar fundamental en la mejora de los indicadores sociales registrados recientemente.

La prestación está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.