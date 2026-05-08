Obras: terminaron los trabajos en el barrio Facundo Quiroga

INFRAESTRUCTURA

Cuadrillas de Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes concluyeron las tareas de entoscado y empedrado en las calles 12 y 65.

Se trata del fin un ciclo de intervención integral que comenzó bajo tierra para garantizar servicios básicos en el barrio Facundo Quiroga.

El Subsecretario de Servicios Públicos, Luis Ponce, estuvo a cargo de la supervisión del final de obra y destacó la importancia de seguir un orden técnico para que las mejoras sean duraderas.

“Estamos finalizando las últimas dos cuadras luego de la gran obra que se hizo de todo el troncal y las conexiones cloacales en cada uno de los domicilios”, expresó Ponce.

El proyecto contempló una fase inicial de saneamiento con la ejecución de la red troncal de cloacas y las conexiones individuales para cada vivienda. Una vez garantizado el servicio, se procedió a la consolidación de la calzada.

De esta manera, el esquema de trabajo permite:

– Mejorar el escurrimiento del agua: evitando anegamientos durante los días de lluvia.

– Garantizar el fácil acceso: asegurando que servicios esenciales como ambulancias y patrulleros, así como el transporte escolar, puedan ingresar al barrio sin dificultades.

– Salud y Seguridad: la eliminación de pozos ciegos y la reducción del barro impactan directamente en la higiene ambiental de la zona.

Desde la comuna señalaron que estas intervenciones son parte de un plan sostenido que busca llegar a cada rincón del partido. “De a poquito vamos llegando a todos los barrios”, afirmó Ponce, subrayando que el objetivo es llevar mejoras concretas con sostenibilidad en el tiempo.