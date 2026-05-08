Desde la iglesia e intendentes peronistas advierten sobre la situación social

ALERTA

Referentes de la Iglesia Católica y un grupo de intendentes bonaerenses se reunieron en PBA para analizar la situación social.

Entre todos, coincidieron en un diagnóstico “crítico” sobre el agravamiento de la crisis en los últimos dos meses.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo e incluyó a jefes comunales peronistas del conurbano junto a funcionarios, entre ellos el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

De la reunión fueron parte los intendentes Mariel Fernández (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza), junto a Mariano Cascallares (Almirante Brown, en uso de licencia), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Andrés Watson (Florencio Varela).

Según se conoció, uno de los ejes centrales del diagnóstico durante el encuentro, fue el creciente endeudamiento de las familias, que ya no solo afecta a los sectores más vulnerables sino también a la clase media.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer una red de contención social que articule el trabajo de parroquias, organizaciones sociales y municipios.

“El Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios con un esfuerzo tremendo”, afirmó en X Gabriel Katopodis.

Además, cuestionaron la falta de un plan de salida ante una crisis que, muestra signos de profundización en el corto plazo.