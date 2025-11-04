Cencosud acordó con Consultatio el desarrollo de un nuevo supermercado Jumbo en su predio de Palermo

El acuerdo asegura la presencia de Jumbo, marca premium de supermercados de la Argentina, en este predio.

Cencosud reafirma, de esta forma, el compromiso con sus clientes y consumidores para continuar brindando la mejor experiencia de compra del mercado.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2025.- Cencosud anunció que llegó a un acuerdo con Consultatio para la construcción de un nuevo supermercado Jumbo dentro del proyecto inmobiliario residencial y comercial que se desarrollara en el predio de Palermo recientemente subastado, que busca convertirse en un referente urbano de la ciudad de Buenos Aires.

Esta nueva tienda Jumbo de aproximadamente 7000 metros cuadrados de sala de venta incluirá un diseño de vanguardia acorde a las últimas tendencias del retail y estará alineada a la propuesta urbana distintiva que planifica Consultatio como desarrolladora de todo el sector.

Asimismo, estará equipada con tecnología de última generación, para brindar una experiencia de compra innovadora que se destacará dentro de la oferta nacional y regional.

____________________________________________________________________

Acerca de Cencosud

Cencosud, cuyo propósito es servir de forma extraordinaria en cada momento, es uno de los retailers más grandes y prestigiosos de América. Opera en seis países, con más de 120 mil colaboradores, 1.510 tiendas y más de 3,6 millones de m² de superficie de ventas. Su estrategia multiformato abarca Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y marcas propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Consultatio es una de las desarrolladoras inmobiliarias más relevantes de la región, con presencia activa en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Fundada y presidida por Eduardo F. Costantini, la compañía se distingue por su enfoque integral que combina diseño urbano, arquitectura de calidad, arte, naturaleza y comunidad. Con más de 3.500 hectáreas urbanizadas y múltiples proyectos residenciales y comerciales de gran escala, Consultatio ha consolidado un modelo que crea valor a largo plazo y redefine el estándar de los desarrollos urbanos en cada lugar donde opera.