CEAMSE colaboró en el operativo contra el «Picudo Rojo»

El presidente del CEAMSE, Claudio «Chiqui» Tapia acompañó a las autoridades del Gobierno de PBA en el marco de la emergencia fitosanitaria provocada por el “Picudo Rojo”.

Desde CEAMSE colaboraron con equipamiento y logística, poniendo a disposición volquetes para facilitar el operativo.

Durante la jornada se supervisó las tareas de carga de los mismos, que serán trasladados en barco hacia la Isla Martín García para continuar allí con las acciones necesarias para combatir la plaga.

El objetivo es claro: preservar la integridad de las palmeras, especies de enorme valor cultural, histórico y biológico para nuestro país, presentes en el arbolado urbano, parques nacionales y áreas protegidas.