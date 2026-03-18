Ceamse adhiere al pacto global de las Naciones Unidas

En el marco de la actual gestión presidida por Claudio Tapia, CEAMSE adhiere al pacto de sostenibilidad más grande del mundo, convocado por UN a todas las empresas del planeta.

Ceamse en su planificación estratégica y en la gestión de sus operaciones reafirma su compromiso con el Pacto y con los diez Compromisos que la orientan.

En ese contexto promueve una administración basada en la sostenibilidad, la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales.

Los objetivos de su accionar en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos estan basados en el desarrollo sostenible, la economía circular, la inclusión de las comunidades vulnerables, la educación ambiental y el fortalecimiento institucional.

A partir del compromiso de CEAMSE, profundizado desde el 2025, se presentó la Comunicación de Involucramiento al llamado de las Naciones Unidas, en la convicción que

con la constante innovación y avance tecnológico podemos colaborar para construir un mundo mejor.