Cayeron las transferencias provinciales y Mercedes aparece entre los distritos afectados

Se trata de un informe de la consultora «PPA», elaborado con datos oficiales del Ministerio de Economía de la PBA.

El mismo, advierte que las transferencias de recursos a los municipios bonaerenses acumulan tres años consecutivos de caída en términos reales.

De acuerdo al estudio, debido al ajuste por inflación de los fondos enviados, las comunas muestran una baja sostenida desde 2022: un -5,4% en 2023, un -2,2% en 2024 y un -1,6% en 2025. La tendencia impacta especialmente en los recursos de libre disponibilidad con los que cuentan los intendentes para la gestión cotidiana.

Si bien se registraron incrementos en partidas específicas —como el Fondo de Financiamiento Educativo— estos refuerzos no alcanzaron como compensación, debido a la merma en los fondos generales. El panorama resulta complejo para la mayoría de los distritos: en la comparación entre 2024 y 2025, solo 32 de los 135 municipios lograron mejorar sus ingresos por encima de la inflación, mientras que los 103 restantes vieron reducida su capacidad de gasto.

En este contexto, Mercedes aparece entre las jurisdicciones perjudicadas, ya que recibirá un 2,39% menos de recursos que el año anterior.

El mapa de “ganadores y perdedores” muestra fuertes disparidades. Entre los municipios más beneficiados figuran Marcos Paz (+14,52%) y General Rodríguez (+10,27%). En la parte opuesta se ubican Saavedra (-8,40%), Florentino Ameghino (-8,39%) y Daireaux (-8,18%), como los distritos más afectados por la reducción de fondos provinciales.