Capacitación: preservación de evidencia y procedimiento penal

La actividad se desarrolló en el Teatro Argentino “Julio César Gioscio” y contó con la participación de efectivos policiales de Mercedes, y personal del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad.

“El municipio continúa trabajando en materia de prevención y seguridad desde distintas herramientas” sostuvo el Dr. Matías Maresca, secretario de seguridad local.

Expresó que “fue en el marco del convenio de capacitación suscripto tiempo atrás con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires”. El encuentro tuvo la participación de agentes municipales, policiales, funcionarios y especialistas en el temas legales e institucionales.

Maresca destacó que “se llevó a cabo una jornada de formación destinada a fortalecer las herramientas de trabajo de quienes intervienen en tareas de prevención y seguridad pública”.

La capacitación estuvo a cargo del agente fiscal de la fiscalía general del MPBA, Dr. Leandro Marquiegui, y del titular de la Oficina de Información Tecnológica, Ing. Rubén Cangelosi, quien abordó específicamente aspectos vinculados con evidencia digital.

Se trabajaron contenidos relacionados con procedimiento penal, preservación de medios de prueba y coordinación institucional, herramientas fundamentales para optimizar la intervención ante hechos delictivos.

“Este tipo de instancias de formación conjunta fortalece el trabajo articulado entre el municipio, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, contribuyendo a mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones que afectan la seguridad de la comunidad” destacó el secretario de seguridad municipal, el Dr. Maresca, quien encabezó el encuentro junto a su equipo.