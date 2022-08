Campaña de All boys Solidario con el apoyo de la Comunidad Santa María y Jardín Bichito de Luz

Hoy te convertís en superhéroe

A continuación compartimos y transmitimos la excelente jornada que se vivió en la mañana de ayer en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde y Hospital Blas L Dubarry. Los Super Heroes interpretados por Batman (Josefina Respuela), el Hombre Araña (Renata Gaggia) y el Capitan América (Matilda Collazo) desembarcaron con los Kits armados por todos sus compañeros del último año del Colegio e Instituto Santa María y Bichito de Luz, en el pabellón oncológico y consultorios externos, allí no solo brillaba el sol por las ventanas, sino que también se iluminaban las paredes con las sonrisas de los chicos que aturdían dulcemente los oídos con unas voces muy tiernas cuando de las entraña gritaban Batman! Hombre Araña! Capitan América!

Para contextualizar, desde All Boys Solidario cuentan que aunque parezca que el mundo está caído a pedazos, aún ahí queda una parte sana y que busca un futuro mejor. ¡Estos son los pibes comprometidos! Agradecemos a toda la comunidad del Instituto Santa María de Mercedes, por la ayuda, gracias Hoy todos fuimos Súper Héroes!

Existen muchos motivos para no hacerlo, encuentra la razón para hacerlo, en busca de un mundo mejor. All Boys Solidario 🤍🖤