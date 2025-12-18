Bomberos celebran concluir la primera etapa de construcción del Destacamento en Gowland

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mercedes anunciaron la culminación de la primera etapa de las obras de construcción del Destacamento en Gowland.

Se trata de un proyecto esencial para la infraestructura de seguridad de la comunidad. El avance, sienta las bases para la futura operatividad de la dependencia.

En esta primera fase, se hicieron trabajos fundamentales de movimiento de suelo, relleno con tosca y compactación, los que garantizan una plataforma estable y segura para la edificación. Posteriormente, se colocó las columnas, cabreadas y chapas, dándole forma a la estructura principal del edificio del destacamento.

Según informaron desde la institución, el objetivo principal es dar a Gowland y áreas cercanas mejores condiciones operativas y una mayor capacidad de respuesta ante siniestros.

La Comisión Directiva expresó su agradecimiento a todos los actores que hicieron posible este logro, destacando la colaboración del Municipio, los vecinos y cada persona que es parte del crecimiento de la institución, subrayando el espíritu de trabajo conjunto: «Juntos seguimos construyendo futuro».

Con el lema «Bomberos Voluntarios los necesita», se invita a la ciudadanía a sumarse como socios colaboradores para poder sostener y fortalecer el proyecto.

La colaboración mensual es de $3.000, y la adhesión puede formalizarse fácilmente a través de un formulario en línea (pedir al Whatsapp) o contactando directamente a la administración vía WhatsApp al +54 9 2324 585242⁣.