Banco Provincia sortea viajes al Mundial 2026

El Banco Provincia lanzó una promoción especial que permitirá a sus clientes participar por viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa, realizada junto a Visa, sorteará diez paquetes completos para asistir a partidos del torneo, con pasajes, alojamiento y beneficios incluidos para dos personas.

La campaña está vigente desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2026 y alcanza a titulares de tarjetas Visa emitidas por el banco que residan en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«El objetivo es que quienes utilicen sus tarjetas en compras cotidianas puedan sumar chances y participar por uno de los viajes para vivir la experiencia mundialista», explicaron.

En total se entregarán diez paquetes turísticos: nueve destinados al segmento de consumo y uno para clientes del segmento comercial. Cada premio contempla pasajes aéreos desde Buenos Aires hacia la sede de los partidos asignados, cinco noches de alojamiento en hotel cuatro estrellas, traslados y entradas para dos encuentros del Mundial.

Además, el paquete incluye comidas completas, transporte entre el hotel y el estadio, una tarjeta Visa prepaga con 400 dólares para gastos durante la estadía, merchandising oficial de la marca, una actividad cultural y asistencia al viajero. Los premios son personales, no transferibles y no pueden canjearse por dinero.

El sorteo se realizará el 6 de mayo de 2026 a las 15 horas en la sede central del Banco Provincia, ubicada en San Martín 137 de la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público y mediante un sistema informático de selección aleatoria. Las personas que resulten potenciales ganadoras serán notificadas dentro de los tres días hábiles posteriores y deberán cumplir con los requisitos establecidos para acceder al premio.

Las chances se acumulan automáticamente a través de las compras realizadas con tarjetas Visa del banco. En el caso de las tarjetas de crédito del segmento consumo, se otorgará una chance cada 10.000 pesos gastados; con tarjeta de débito, una chance cada 20.000 pesos; y con tarjetas Visa Business, una chance cada 100.000 pesos.

Además, existe una modalidad alternativa para participar sin necesidad de realizar compras. En ese caso, las personas interesadas deben enviar un correo electrónico con sus datos personales y un dibujo hecho a mano del logo de Visa junto al del Banco Provincia, lo que les otorgará una chance dentro de la base de participantes del segmento consumo.

La promoción está dirigida a personas mayores de 18 años que sean titulares de tarjetas Visa del Banco Provincia activas y sin deudas al momento del sorteo y de la entrega del premio. Quedan excluidos los empleados de la entidad y sus familiares directos hasta segundo grado.

Para poder concretar el viaje, tanto la persona ganadora como su acompañante deberán contar con la documentación necesaria para viajar a las sedes del torneo. Entre los requisitos principales se encuentran:

Requisitos para poder recibir el premio: Tener pasaporte argentino vigente por al menos seis meses posteriores al regreso, contar con visa estadounidense u otra documentación válida según la sede del partido, responder la notificación del banco dentro de las 48 horas posteriores al contacto, presentar la documentación requerida y firmar una declaración jurada, responder correctamente al menos tres de cinco preguntas de cultura general.