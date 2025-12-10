Banco Provincia lanza un súper descuento

El Banco Provincia lanzo un nuevo descuento que permite a miles de clientes sumar un ahorro adicional de hasta el 40% en sus compras de fin de año.

La propuesta aplica a quienes forman parte del programa «MeSumo», el cual brinda puntos por consumos con tarjetas de crédito, y permite canjearlos por vouchers de descuento para usar directamente desde Cuenta DNI.

El plazo para acceder al canje es hoy el miércoles 10 de diciembre. Para hacerlo, solo es necesario ingresar al sitio oficial mesumo.bancoprovincia.com.ar, seleccionar el banner de Fiestas y elegir uno de los tres cupones disponibles.

Tres niveles de ahorro: 20%, 30% o 40%

El programa ofrece tres alternativas de voucher, cada una con un tope de reintegro asignado: 20% de descuento, con tope de $10.000, 30% de descuento, con tope de $20.000, 40% de descuento, con tope de $30.000.

Una vez realizado el canje, se podrá utilizar entre el 15 y el 31 de diciembre, en comercios adheridos a Cuenta DNI, ya se abonado con QR o con Clave DNI.

Además, los usuarios que obtengan un voucher pueden combinarlo con los descuentos habituales de Cuenta DNI.