Axel Kicillof en defensa del Instituto Nacional del Cáncer: «Es muy grave el ataque del gobierno de Milei»

En el marco de las campañas de concientización que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama surgieron las declaraciones del gobernador.

El gobernador de PBA, Axel Kicillof, recorrió la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

En el marco de las campañas de concientización que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

“No fue una decisión que hayamos tomado en el vacío, sino el resultado de un trabajo de inversión que llevamos adelante desde el primer día para ampliar las capacidades de nuestro sistema de salud”, añadió.

Además, durante la jornada se expusieron los avances en políticas públicas destinadas a la prevención de la enfermedad.

“Es muy grave que el Gobierno nacional ataque al Instituto Nacional del Cáncer y deje de distribuir vacunas y medicamentos: Javier Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones y sus responsabilidades son con el pueblo argentino” apuntó Axel Kicillof.

Kicillof cargó contra la gestión nacional: “Estamos teniendo un incremento enorme de las prestaciones de salud pública porque desde que llegó Javier Milei son cada vez menos las personas que pueden atenderse en el sector privado”, cerró.