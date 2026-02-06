Aventura sin Límites: la X-CAPE 1200 llegó al país para liderar el segmento Maxi-Adventure

El espíritu aventurero de la marca de origen italiano alcanza su máxima expresión con este nuevo modelo que combina el histórico motor “Corsa Corta”

con tecnología de última generación.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2026.- Moto Morini Argentina, marca de origen italiano representada en el mercado local por Grupo Simpa S.A, presenta en el país la nueva X-CAPE 1200, el modelo insignia que marca el ingreso de la “Casa del Águila Dorada” al segmento de las maxi-adventure de alta cilindrada.

Diseñada para los amantes de los viajes más aventureros, la X-CAPE 1200 ofrece un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad, potencia y control. Este lanzamiento refuerza la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la marca en Argentina, trayendo la motocicleta más potente y tecnológicamente avanzada de su line-up. Su motor, denominado “Corsa Corta EVO” (Carrera Corta Evolution), hereda el diseño de «Carrera Corta» que prioriza el diámetro sobre la carrera para alcanzar altas revoluciones, fusionando el ADN deportivo histórico de la marca con la ingeniería moderna para un gran rendimiento.

“La X-CAPE 1200 es la máxima expresión de lo que significa el espíritu maxi adventure para la marca. Combina en un 100% el diseño y la tradición italiana con la tecnología necesaria para enfrentar cualquier desafío. Con este lanzamiento, Moto Morini continúa consolidando su presencia en el segmento adventure, incorporando un modelo que responde a las nuevas demandas de usuarios que priorizan tecnología, diseño y experiencia de conducción”, señaló Matías Michaylyszyn, gerente de negocios en Grupo Simpa S.A.

X-CAPE 1200: Espíritu Maxi-Adventure

El nuevo modelo de Moto Morini está equipado con un motor bicilíndrico en V a 87° Corsa Corta EVO, diseñado y desarrollado en Italia, es potente y suave, con una entrega de potencia llena de personalidad y fuerza, sin dejar de lado la importancia de un consumo razonable. Con una cilindrada de 1187 cc, distribución DOHC bicilíndrico de 8 válvulas y sistema de refrigeración líquida, entrega una potencia máxima de 129 CV a 8.750 rpm y un par máximo de 106 Nm a 7.000 rpm.

La transmisión es de 6 velocidades y cuenta con un embrague antirrebote asegura suavidad en los cambios y mejor adherencia en la rueda trasera, mientras que el ABS Bosch Cornering, desconectable en modo off-road, garantiza eficacia de frenado incluso en curvas. Además, incorpora Quick Shifter bidireccional para cambios rápidos y precisos.

Tecnología y Ciclo de Parte Superior:

Chasis: De tipo híbrido en aluminio y acero, diseñado para ofrecer rigidez y ligereza.

Suspensiones: Incluye una horquilla invertida completamente ajustable y un monoamortiguador trasero con Progressive Linkage, ambos con un recorrido de 180 mm.

Frenos: Sistema de alto rendimiento con doble disco delantero de 320 mm y pinzas Brembo de anclaje radial.

Electrónica: Incorpora un módulo BOSCH Cornering ABS (ABS en curva) y ofrece cinco modos de conducción (incluyendo Todo Terreno), Control de Tracción y Control de Crucero.

Conectividad: Su pantalla TFT a color de 7 pulgadas ofrece conectividad Bluetooth y navegación integrada.

Diseño y Equipamiento Premium:

La X-CAPE 1200 está pensada para la comodidad en los viajes largos. Cuenta con un generoso depósito de combustible de 24.5 litros, una altura de asiento de 840mm y un peso en seco de 259 kg.

Como un diferencial tecnológico, la moto incluye detección en punto ciego y una cámara frontal integrada que permite grabar las rutas. La seguridad y el confort se completan con la iluminación Full LED, el monitoreo de presión de neumáticos y el caballete central.

Posee llantas de aleación con radios tangenciales (tubeless) de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, calzadas con neumáticos Pirelli Scorpion Trail 3 de uso mixto.

Disponibilidad y Colores

La nueva Moto Morini X-CAPE 1200 tiene un precio sugerido de $27.800.000 pesos y se encontrará disponible en los colores Blanco Ártico (Artic White), Negro Viper (Viper Black) y Rojo Energía (Energy Red). El modelo está en la red de concesionarios oficiales de la marca en todo el país, junto a un catálogo de accesorios originales, que incluye las valijas de viaje diseñados para complementar el espíritu rutero de la moto.

Redes Moto Morini : motomorini.arg

Web: https://motomorini.com.ar

Acerca de Moto Morini

Compañía italiana fabricante de motocicletas que data de 1937, fundada por Alfonso Morini en cercanías de Bologna, Italia, y que empezó a fabricar triciclos con motores de 350, 500 y 600 cc., que desde 2018 es propiedad del grupo empresarial chino Zhongneng Vehicle Group. La primera moto recién aparecería en 1946, una 125 cc 2t basada en la DKW RT. Completamente renovada, durante el arranque del nuevo milenio, el catálogo de la nueva “Moto Morini” contó con modelos con un marcado carácter deportivo en los segmentos naked, trail y scrambler.

Acerca de Grupo Simpa S.A.

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de trayectoria en el desarrollo de actividades productivas y comerciales para sus tres divisiones principales: Rodados, Plásticos y Herramientas. Actualmente, cuenta con alrededor de 300 colaboradores distribuidos en los países en los que opera: Argentina, Brasil, Perú y México. Grupo Simpa se destaca como líder en cada una de sus unidades de negocio, ubicándose como una de las empresas de mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y regional para sus segmentos. La compañía apuesta a la innovación, el crecimiento sostenido y la creación de valor en cada unidad de negocio.