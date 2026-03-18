Articulación local y de PBA: buscan fortalecer la formación docente

La Secretaría de Educación municipal, a cargo de José Pisano y el CIIE con su responsable María José Goenaga mantuvieron un encuentro de trabajo para coordinar capacitaciones con puntaje docente.

El foco estará puesto en la lectoescritura y en combatir el ausentismo escolar en el nivel primario.

En el marco de una agenda orientada a jerarquizar la educación pública en la ciudad, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la Secretaría de Educación y el Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE). El encuentro, que contó con la presencia de la actual directora del CIE, tuvo como eje central dar continuidad a las acciones de formación permanente, con especial énfasis en los docentes municipales que integran los programas socioeducativos locales.

“La iniciativa busca potenciar el programa de alfabetización en escuelas primarias, permitiendo que las capacitaciones otorguen puntaje oficial a docentes, estudiantes de profesorados y trabajadores del ámbito educativo municipal, gracias a un convenio con la Dirección de Formación Permanente de la Provincia de Buenos Aires” destacó el secretario de educación, profesor José Luís Pisano.

El primer paso de esta agenda será el próximo 19 de marzo a las 10:00 horas, donde se realizará la presentación formal de la propuesta. El trayecto formativo consta de un curso inicial sobre alfabetización, seguido de etapas específicas vinculadas al proyecto municipal de lectoescritura, integrando áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Al respecto, José Luis Pisano destacó la importancia de estas herramientas para mejorar los indicadores locales y enfrentar problemáticas actuales: «Las distintas etapas de capacitación para el personal municipal y docente son parte de una prueba piloto que busca mejorar los índices de lectoescritura. El objetivo es también generar las condiciones para que estudiantes del nivel primario reduzcan la asistencia intermitente, un problema que no solo en Mercedes, sino en toda la provincia, se viene presentando de manera creciente y preocupante».