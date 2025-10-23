ANMAT prohibió el popular «heladito seco»

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un producto muy popular, similar a copito de nieve; denominado «heladitos seco».

La decisión se formalizó mediante la Disposición 7566/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde la ANMAT comunicó que el producto Copito de Nieve, Heladitos Secos —identificado con los registros R.N.E. N° 04017294 y R.N.P.A. N° 04039186-04039187— no cumple con la normativa alimentaria vigente.

Según se informó, el «heladito seco» no contaba con ningún tipo de autorización sanitaria válida para su producción o venta.

El informe posterior del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que el producto presentaba rotulación apócrifa, una falta grave que lo convierte en un producto apócrifo según la legislación vigente.

En síntesis, el «heladito seco» no podrá ser elaborado, distribuido ni comercializado en ninguna provincia ni en plataformas de venta online. El organismo busca evitar que los consumidores adquieran alimentos que puedan representar un riesgo potencial para la salud.