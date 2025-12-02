Andrea y Fabiana Panella reciben el premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025

Las directoras de Transporte Panella fueron reconocidas en la categoría Liderazgo Empresarial por consolidar una empresa emblemática con fuerte compromiso local, continuando el legado de su padre.

Dos mujeres de la ciudad de Mercedes, Andrea y Fabiana Panella, fueron galardonadas con el Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025 en la categoría Liderazgo Empresarial. Este reconocimiento destaca a mujeres cuya trayectoria, visión y dedicación han logrado transformar sus comunidades y consolidar empresas con fuerte identidad y compromiso local.

Las hermanas Panella, quienes fueron postuladas por la Cámara Económica Mercedina, recibieron la distinción por su trabajo al frente de Transporte Panella.

Ambas empresarias demostraron que «la mujer camionera tiene la misma fuerza, capacidad y pasión para recorrer kilómetros y unir destinos», realizando repartos esenciales desde Mercedes hacia todo el país.

El premio subraya cómo el legado de su padre, marcado por el esfuerzo en las rutas, inspiró a Andrea y Fabiana a convertir el oficio camionero en un camino de vida.

Actualmente, Transporte Panella es considerado sinónimo de confianza en la comunidad

mercedina, ofreciendo servicios de transporte puerta a puerta y de depósito a depósito, y consolidándose como una empresa emblemática del sector.

Entrega del Premio

El reconocimiento fue entregado por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y el Movimiento de Mujeres Empresarias de FEBA (MEFEBA). En el escenario, acompañaron la premiación:

● Silvio Zúrzolo, presidente de ADIBA y miembro del jurado.

● Claudia Álvarez Argüelles, ganadora del Premio Mujer Empresaria Bonaerense.

● Graciela Bernabé, directiva de MEFEBA.

La organización agradeció a todas las finalistas por su compromiso con el liderazgo

empresarial bonaerense.

Agradecimiento de Hermanas Panella

Nos embarga una profunda felicidad y una gran reflexión tras haber participado en un

evento verdaderamente increíble.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la CEM y, en especial, a Natalia

Facciolo y Lina Anilo, importantes referentes de nuestra ciudad que brindaron una valiosa

atención a nuestra labor. ¡Gracias!

Nos emociona la cantidad de empresas, pequeñas y grandes, lideradas por mujeres con

historias increíbles que merecen ser escuchadas. También reconocemos a aquellas que,

desde el anonimato, ponen el corazón en causas sociales, como el caso de Sandra

Dimaro. Un agradecimiento especial a Andrea Pietrobelli por su importante labor en el

comercio local.

Como bien dice Mirta Legrand «como te ven, te tratan». Es fundamental sentirse y verse

bien, ya que la imagen que proyectamos en el espejo es la misma que mostramos al

mundo. Por ello, manifestamos nuestro respeto y admiración hacia las dos candidatas

mercedinas.

El evento, celebrado en Tango Porteño, tuvo un nivel impresionante. Destacamos la

excelencia del tango, la locución de lujo, y la inmejorable atención del personal de sala.

A todos los directivos y organizadores: Les agradecemos su inmensa dedicación por

visibilizar el trabajo de tantas Empresas Argentinas. Sin ustedes no sería posible este

espacio de encuentro y crecimiento.

El trabajo en equipo es el gran aprendizaje que nos llevamos de este evento, junto con el

premio que dedicamos a nuestra querida Ciudad de Mercedes. A todo el pueblo, de parte

de Todo Transporte Panella, les decimos: ¡Muchísimas gracias! Nos hacen muy felices.