Amplían y renuevan el Centro de Día Comunitario para la atención de salud mental

El Centro de Día Comunitario de Salud Mental, por el que pasan diariamente más de 150 vecinos de la ciudad, se renueva completamente: la construcción de un Salón de Usos Múltiples y una nueva cocina y la refacción y remodelación de distintos espacios del lugar permitirán una mejor atención y mayores comodidades para los trabajadores, entre los que hay terapeutas, psicólogos y otros especialistas del área.

“Tenemos una dirección de Salud Mental que es prácticamente nueva, impulsada a partir de una decisión política de Juani (Ustarroz), y veíamos la necesidad de renovar este Centro de Día a partir de un crecimiento en la demanda de atención, sobre todo lo que fue después de la pandemia”, explicó Mariana San Martín, la intendenta interina, quien hoy recorrió el lugar.

“Esta obra les va a dar mejores condiciones tanto a quienes vienen a atenderse como a los trabajadores de la dirección. Desde el inicio de la gestión de Juani aplicamos un método, que es el de ‘escuchar, planificar y hacer’, y esta ampliación y renovación del Centro viene, como dije, a dar respuesta a una demanda creciente”, añadió.

El Centro de Día de Salud Mental y Consumo Problemático funciona en la calle 36 número 465 (entre las calles 19 y 21), y atiende a aproximadamente 170 vecinos y vecinas de la ciudad de lunes a viernes de 8 a 16. Hay grupos terapéuticos, talleres lúdicos y recreativos y espacios de charla y encuentro. La coordinadora es Carolina Mosso y el lugar depende de la dirección de Salud Mental, que está a cargo de Lorena Abinal.

Jorgelina Silva, secretaria de Desarrollo de la Comunidad (de la que depende el lugar), dijo a su vez: “Es importante que la gente conozca este lugar porque es abierto a la comunidad y da una respuesta a una urgencia como es la salud mental, un tema que desde la pandemia de covid de hace algunos años viene siendo cada vez más relevante a nivel individual y también a nivel social. Y lo mismo sucede con el consumo problemático, del que se ve un crecimiento”.

“Y también es para destacar que todos los trabajos de demolición, primero, y ahora de construcción, lo hace una cuadrilla de albañiles de nuestra secretaría”, añadió.

Finalmente, la directora de Salud Mental, Lorena Abinal, indicó: “Este Centro se inauguró en 2018 y está buenísima esta obra de construcción y remodelación porque son cada vez más los vecinos que se acercan y se atienden con nosotros”.

“Este lugar, además de todas las respuestas vinculadas estrictamente a lo terapéutico, funciona como un lugar de encuentro. Hay desayuno, almuerzo y merienda y es un espacio en el que tratamos de reforzar los lazos sociales”, concluyó.