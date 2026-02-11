Altamira: se anunció el 4º Encuentro Rat Rod

Altamira será nuevamente el punto de encuentro de los amantes de los autos Rat Rod.

El encuentro ocurrirá el sábado 11 y domingo 12 de julio, donde se llevará a cabo la cuarta edición del evento. El mismo, combina la pasión por los vehículos personalizados con una movida solidaria organizada por una familia mercedina.

El encuentro nació hace años como proyecto familiar y con el paso del tiempo ganó alcance regional, tendrá lugar en el predio de la antigua estación de trenes de Altamira. Además de exhibiciones de autos con estética Rat Rod —caracterizados por su aspecto rústico o “inacabado”—, los asistentes podrán disfrutar de maniobras, trompos y demostraciones sobre tierra y barro.

Los organizadores, explicaron que la idea surgió tras años de participar en eventos similares con sus hijas y que hoy la propuesta está consolidada como una cita destacada para entusiastas del mundo fierrero de diferentes provincias.

La programación para ambos días incluirá actividades pensadas para el público familiar, como sorteos, también contará con puestos de artesanías, juegos al estilo kermesse, cantinas y servicios básicos para quienes lleguen desde otras localidades. La iniciativa busca fomentar la camaradería entre aficionados y, al mismo tiempo, colaborar con causas benéficas locales.