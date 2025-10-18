Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al señor Silvio Cerda, por su compromiso y dedicación en «El arte de ayudar», y a la señora Tatiana López, Directora del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Mercedes, por su valiosa colaboración y por haber aceptado los libros realizados con esfuerzo y dedicación en este pabellón.

Para nosotros, este gesto representa mucho más que una simple entrega: es una oportunidad de compartir parte de nuestro trabajo, de aprender y de seguir creciendo a través de la lectura y la escritura.

Las adversidades de la vida pueden ser abrumadoras entre cuatro paredes, pero sabemos que eso nos esta preparando para lo que está por venir, porque los mejores días de nuestras vidas todavía no llegaron. Podemos elegir entre quedarnos de brazos cruzados o hacer con lo que tenemos en nuestras manos… y ¿qué tenemos? Braille, seña y literatura.

Nos aferramos a ese sueño de volver a estar en libertad, junto a nuestros seres queridos y con nuestros proyectos, llevando con nosotros todo lo aprendido y construido en este camino.

Gracias por aceptar nuestra donación y por ser parte de este proceso de esperanza y superación.

También queremos agradecer especialmente a las autoridades del Servicio Penitenciario por hacer posible esta iniciativa, brindando el apoyo necesario para que podamos llevar adelante proyectos que fomentan la cultura, la educación y la esperanza.

Con profundo respeto y gratitud, Los internos del Pabellón Segundo del 4, Unidad Penitenciaria N.° 5 de Mercedes