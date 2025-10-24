AEFIP Mercedes crece y proyecta la puesta en valor de una esquina histórica de la ciudad

El pasado martes la Seccional Mercedes de AEFIP, cuyo Secretario General es Juan Martín Andrés, vivió una jornada importante para su gremio, ya que se realizó la firma de la escritura de la propiedad lindera a su actual locación, ubicada en la esquina de calle 33 y 28. El inmueble fue adquirido con fondos provenientes de la Mesa Directiva Nacional de AEFIP, según indicaron desde la institución.

Puesta en valor de una esquina histórica de la ciudad

Se trata de la adquisición de una esquina histórica de la ciudad, donde funcionaba antiguamente el Diario del Oeste, la cual al estar unida al gremio les permitirá trabajar unificado con el actual edificio donde funciona la Seccional.

Desde la organización resaltaron que al tratarse de una esquina con valor patrimonial histórico para la ciudad, van a trabajar para proteger y poner en valor el edificio, por su historia y la importancia arquitectónica para Mercedes. Ya que por ejemplo se trata de una de las cuatro esquinas sin ochava que quedan en toda la ciudad.

El Secretario General de la Seccional, Juan Martín Andrés destacó: “Es un día muy especial, a pesar del clima complejo que estamos viviendo, pero la verdad que poder como organización estar adquiriendo un bien para que los y las afiliadas de nuestra seccional puedan tener una sede más grande, de encuentro, de diálogo, hace a la vida del sindicato”, y agregó que “ladrillo que se pone, construcción que se hace, es una institución que se fortalece”.

De la jornada participó el Secretario General de la Mesa Directiva Nacional Pablo Flores, y el Secretario de Finanzas, Fabián Borello, a lo que Andrés manifestó su agradecimiento a ambos y “a toda la Mesa Directiva Nacional por haber confiado para que nosotros hoy podamos tener un nuevo espacio”.

“En uno de los momentos más difíciles como organización poder llevar adelante este tipo de acciones, habla a las claras de la responsabilidad de una administración, con una mirada de compromiso hacia los afiliados y afiliadas”, enfatizó el Secretario General.

Al tomar la palabra, el Secretario de Finanzas de la MDN, Fabián Borello dijo: “en estos momentos difíciles que estamos pasando como trabajadores, estos son los momentos lindos, ya que como trabajadores no solamente nos reunimos, sino podemos contar que hemos adquirido algo que va a subsistir aun cuando nosotros ya no estemos. Nos queda a los trabajadores”.

Al cierre del acto, el Secretario General de la MDN, Pablo Flores indicó que “esto es la solidaridad mejor expresada, donde quizás un grupo de trabajadores de una seccional no alcanzarían con la recaudación para comprar un bien como este, pero si cuando nosotros planificamos, administramos y damos una política de crecimiento podemos aplicar los recursos para una seccional en concreto, como hace poco lo hicimos también Posadas”.

Flores se refirió sobre el momento actual de la organización y destacó que “como trabajadores vivimos momentos muy difíciles, y este momento también lo vamos a pasar, con unidad y construyendo un camino de fortaleza”, además completó agradeciendo “el esfuerzo personal que hace cada uno por seguir construyendo la unidad de este gremio. Sigamos por este camino”.