Adorni no descarta la apertura al diálogo con Kicillof

Con motivo de conmemorar los dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, su actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda“, dijo Adorni.

La respuesta, llega luego de que Kicillof le pidiera al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo que no le demore los trámites vinculados al financiamiento internacional del Estado bonaerense. “Que lo aprueben y rápido. Ni bien lo mande”, pidió.

Esto se debe a que, desde el Banco Central y el Ministerio de Economía deben autorizar cualquier financiamiento internacional gestionado por las provincias.

El Poder Legislativo le aprobó a Kicillof una ley que lo autoriza a tomar deuda por poco más de 3000 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de ese monto iría destinado a cancelar vencimientos de otros préstamos contraídos por la gestión de la exgobernadora, María Eugenia Vidal. La “nueva deuda” a la que hizo alusión Adorni sugiere que solo le autorizarían esos montos y nada más.

“Cuando pedimos que se adhieran a determinadas leyes y no ves colaboración entendes que hay gobernadores que no van en linea con lo que la gente nos pide”, expresó Adorni. Por último, dijo: “¿Puede existir la reunión en el futuro? Tal vez exista, no lo sé“.