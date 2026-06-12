Adorni dijo que cometió el «error de haber ahorrado en negro» junto con su esposa

JUSTIFICACIÓN

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en una entrevista televisiva la presentación de su declaración jurada.

Adorni admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de inversiones de dinero «en negro» en bitcoins. Según explicó, invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000.

Adorni explicó que la presentación vencía el 31 de julio próximo y que la entregó este mismo miércoles, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024: «Voy a pagar hasta el último peso de impuestos», aseguró.

«Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar», indicó el jefe de Gabinete.

Asimismo, Adorni remarcó: «Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada».

«Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)», señaló.

«Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar», reveló el funcionario.

«El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente», apuntó Adorni, y agregó: «El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día».