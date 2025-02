ABEL PINTOS EN BRAGADO TOUR 2025

El reconocido artista se presentará el próximo 14 de marzo de 2025 a las 21 hs. en Bragado, en la Plaza Raúl Alfonsín y en un evento inolvidable que reunirá en vivo a más de 8.000 personas. Abel Pintos anuncia su Tour Verano 2025 con el cual recorrerá distintas ciudades. Serán conciertos únicos en los que compartirá canciones de toda su carrera: Oncemil, La llave, Motivos, De solo vivir, como así también sus más recientes lanzamientos, De Repente y Creo en ti. Éstas y muchas otras canciones más, serán parte del repertorio de lo que se anuncia como una serie de noches inolvidables. Este espectáculo, que promete ser un encuentro único con su público, se llevará a cabo el viernes 14 de marzo, 21 hrs en la emblemática Plaza Raúl Alfonsín, un espacio que recibirá a miles de fans de toda la región. Con una trayectoria que lo posiciona como uno de los máximos exponentes de la música popular, Abel Pintos brindará una noche cargada de emociones y música en vivo. El evento está especialmente pensado para toda la familia, y se espera que público de Bragado y localidades cercanas disfruten de un repertorio que incluye grandes éxitos y canciones de su último álbum. Entradas.

Ae adquieren a través de Ticketek, accediendo a diferentes promociones bancarias: BNA (6 cuotas sin interés con VISA BNA) y BPRO (4 cuotas sin interés con VISA y MASTER BPRO).

También existe la opción de compra presencial desde el 5 de febrero en el Teatro Florencio Constantino (Belgrano 1260, Bragado) , de lunes a jueves de 10:00 a 12:30 hs y los sábados de 9:00 a 11:30 hs, únicamente en efectivo y sin cargos por servicio. CLICK AQUI PARA OBTENER TICKETS Un evento para la comunidad. La llegada de Abel Pintos a Bragado marca un hito para la comunidad local y refuerza la importancia de la música en vivo como motor de encuentro y disfrute colectivo. La elección de la Plaza Raúl Alfonsín como escenario para este evento único refleja el compromiso de brindar un espacio accesible y cómodo para el público. Detalles del evento Fecha: Viernes 14 de marzo de 2025 – 21 hrs. Lugar: Plaza Raúl Alfonsín, Bragado Entradas: Ya disponibles en Ticketek y el Teatro Florencio Constantino (Belgrano 1260) Precios: Desde $25.000 (platea y campo) SOBRE ABEL PINTOS Abel Pintos es el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad. Comenzó el 2024 realizando su segundo año consecutivo de residencia en la Ciudad de Mar del Plata donde ofreció 11 funciones todas con localidades agotadas. Realizó 4 estadios Luna Park totalmente agotados, gira por Rosario con 3 funciones en el Metropolitano y por Córdoba con 3 funciones en el Estadio Atenas todas sold out. Presentó su primera colaboración con Luciano Pereyra, la canción “Es Ahora”, la cual tuvo más de 1.000.000 de views a pocas horas de su lanzamiento. Anunciaron una serie de conciertos juntos y en tan solo 3 días agotaron 20 funciones en el Estadio Luna Park teniendo que agregar 10 funciones y luego 4 más a pedido del público; batiendo de esta manera un récord histórico para la música nacional. Inauguró un Campo Escuela Recreativo en el Establecimiento La Matera por el cual recibió una declaración de interés otorgada por la municipalidad de la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Fue invitado a cantar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa América. Lanzó, como adelantó de lo que será su próximo disco como intérprete, dos singles: “De Repente” y “Me dediqué a perderte”, grabada en México junto al reconocido dúo Ha Ash. El 2023 lo cerró con dos Estadios Vélez totalmente agotados, en donde presentó su concierto “Amores y Rarezas” ante más de 70.000 personas. Durante los meses previos se lució como jurado del exitoso programa Got Talent por la pantalla de Telefe. El año lo había iniciado siendo distinguido con el máximo galardón que entrega el Ente de Turismo de Mar del Plata: el Estrella de Mar de Oro, en reconocimiento a la impactante temporada que realizó en la Ciudad en donde ofreció 12 funciones con localidades agotadas en el Teatro Tronador, cerrando la última ante más de 50.000 personas en la mítica Plaza Colón. Pero ese año dejó marcado también un hito en su carrera a partir del lanzamiento de su último álbum, “Alta en el Cielo”, en el cual interpreta ocho canciones patrias acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón y por el cual ha recibido más de treinta distinciones y reconocimientos de diferentes organismos público y privados, por el gran aporte a la cultura y la unidad nacional realizado con la entrega de este material. El mismo puede ser escuchado y descargado de manera gratuita del sitio de acceso universal www.himnosargentinos.ar Sin embargo, lo más destacable de este proyecto es que todas las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas a perpetuidad por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Angel H. Roffo. El 2022 fue un año superador en el que inauguró su propia productora, “Plan Divino”. Realizó más de 100 presentaciones a lo largo de todo el año dentro de las cuales batió su propio récord realizando 31 funciones a sala llena en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Ese año cerró ante más de 30.000 personas en el Estadio Único de La Plata como presagio del verano que se vendría. Antes, durante el 2021, lanzó “El amor en mi vida”, canción que forma parte y le da título a su último álbum pop y por el cual recibió el Premio Gardel a “mejor álbum pop del año”. Este es su trabajo discográfico más íntimo y personal, lanzado pocos días después de su cumpleaños número 37. Cuenta con la participación de artistas internacionales como Yotuel (Cuba), Camila (México), Beatriz Luengo (España) y Lali (Argentina). El lanzamiento de este álbum vino acompañado del videoclip de la canción “De mí, contigo”, junto al exitoso dúo Camila. En septiembre presentó el videoclip de “Espejo”, canción que el mismo Abel describe como “liberadora”. Lleva más de 29 años de carrera, durante la cual editó 14 álbumes: 12 álbumes de estudio y 2 registros en concierto. Dentro de ellos, cabe destacar “La familia festeja fuerte”, grabado en diciembre de 2017 en el Estadio de River Plate. Este contó con una edición de lujo en formato libro de fotos, con CD y DVD. Una edición muy especial en su discografía que retrata de manera verdaderamente integral lo que sucedió durante esas dos noches inolvidables. La gira de “La familia festeja fuerte” celebró con 36 conciertos en 28 ciudades, en 10 países (España, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina), convocando a más de 100.000 personas en un corto tiempo.

ABEL EN CIFRAS 29 Años con la música

14 álbumes editados

15 Estadios Luna Park entre 2013 y 2015

21 funciones consecutivas agotadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires en 2015. Una de ellas a total beneficio del Hospital Garrahan, lo que permitió construir una sala para los pacientes

25.000 espectadores en una noche en el Estadio Único de la ciudad de La Plata

1 estadio Luna Park y 11 Teatros Ópera sold out entre octubre y noviembre 2016

2 estadios River Plate sold out en diciembre 2017

3 shows sold out en el Movistar Arena (concierto sinfónico) en noviembre 2019

12 shows sold out en el Movistar Arena en 2021

31 funciones agotadas en el Teatro Opera Orbis de Buenos Aires durante mayo, junio y julio de 2022.

Más de 30.000 personas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la Plata en diciembre 2022.

12 funciones totalmente agotadas en el Teatro Tronador de Mar del Plata en enero 2023

Cierre de temporada ante más de 50.000 personas en la Plaza Colón de Mar del Plata en enero 2023

2 Estadios Vélez agotados con más de 70.000 personas en noviembre 2023

20 Estadios Luna Park agotados en 3 días junto a Luciano Pereyra

#1 en iTunes, Spotify y Deezer con su single “Cómo Te Extraño”

Más de 1B totales de streams en todo el mundo

Más de 2B totales de visitas en sus videos en todo el mundo

Más de 1M totales de ventas físicas

Más de 7.4M de seguidores en sus redes sociales RECONOCIMIENTOS “Cien Años” Oro (2019)

“La Familia Festeja Fuerte” – Disco de Oro (2018)

“11” Doble Platino (2016)

“Único” Doble Platino (2015)

“Abel” Diamante (2013)

“Sueño Dorado” Quíntuple Platino (2012)

“Revolución” Disco Platino (2010)

“La Llave” Disco de Oro (2007)

18 Premios Gardel, incluyendo 3 de Oro (junto a Charly García, los únicos dos artistas que lo ganaron tres veces) y 3 Canción del año (única categoría votada por el público).

2 Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2004

Estrella de Mar 2023 en el Rubro Mejor Concierto y Estrella de Mar de Oro 2023

30 distinciones y reconocimientos de interés cultural, educativo y federal por “Alta en el Cielo”.