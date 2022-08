A solas con Lucas Sugo, cantautor uruguayo

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Andrea Dematey, propietaria de los medios Actualidad de Mercedes y Tres en Línea, en esta oportunidad entrevistó a Lucas Sugo, en el marco de su presentación en el Galpón de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, que se llevará adelante en la jornada de hoy.

FOTO: exclusiva con Andrea Dematey

Lucas viene de presentarse en numerosas localidades argentinas, además de haber realizado una exitosa gira por España. Los próximos shows serán en Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia.

– ¿Qué expectativas tenés para esta noche?

La mejor porque esta gira que venimos realizando en el hermano país se rodea de afecto, cariño. A mi me está llenando de emoción. Aparte de ser una gira laboral, en donde subimos al escenario, tenemos nuestro espectáculo… vemos todo lo que rodea el pre y post show, nos emociona aún más porque vemos que sigue presente y en crecimiento el cariño de los hermanos argentinos para conmigo y lo que hago. Por eso estoy muy feliz y motivado.

– Las canciones tuyas son muy románticas, te siguen tanto las mujeres como los hombres, la voz que tenés es impresionante. Explotó mucho Lucas Sugo después de la pandemia… ¿puede ser?

Sí. La época de pandemia fue una época difícil, de muchas dificultades pero tratamos de seguir trabajando el arte, generando contenido, grabando canciones, arreglándolas para no detenernos. Y sentimos un gran crecimiento en algunas provincias, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, porque lo mío (debo confesar) que ya viene mi presencia en Argentina de algunos años, pero principalmente en la provincia de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Pero ahora veo que se dio una expansión muy linda por muchísimos lugares, que me pone muy feliz. En las distintas localidades que voy veo que la gente escucha, que la familia está enganchada con lo que uno hace. Y me pone muy feliz este crecimiento notorio en el hermano país.

– Muy pero muy merecido, sos muy carismático y tenés una voz impresionante. Bienvenido a Ayacucho, ayer estuviste en Mar del Plata que la rompiste.

Sí, impresionante el público y la energía del público, eso es lo que destaco. Me regalaron una noche intensa de emociones, bien festiva. Y eso es lo lindo no? en estos tiempos difíciles, agarrar los problemas, enrollarlos y tirarlos bien lejos e ir a un concierto solo a disfrutar y pasarla bien. Eso se vivió esta noche pasada en Mar del Plata y ojalá así sea también en Ayacucho.

FOTO: Preparativos en Ayacucho.

– ¿Te podemos pedir un saludo para la ciudad de Mercedes?

Claro que sí, para toda la ciudad de Mercedes un beso con mucho cariño, con mucho afecto. Gracias por escuchar mis canciones y ojalá en breve pueda estar por ahí con nuestro show.

– Tenemos varias fiestas en Mercedes, la Fiesta del Salame, la Galleta de Campo, Durazno, así que ojalá puedas algún día venir a Mercedes.

Si es que no voy, la degustación tiene que estar.

– Para finalizar, ¿Cuándo es el próximo show?

Nosotros ahora nos vamos a un par de eventos privados que tenemos en Paraguay y de ahí nos vamos a Chile. Pero dentro de pocas semanas volvemos a Argentina, voy a estar subiendo la agenda con más detalles. Pero sí, vamos a andar relativamente cerca de Mercedes. Nos vemos, te mando un beso y nos vemos esta noche en Ayacucho.

