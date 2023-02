A lo largo del 2022, más de 7 millones de turistas arribaron a la Argentina

De ese número, 3.645.200 fueron turistas, mientras que 3.569.300 fueron

excursionistas, según datos aportados por el Indec. Además, en

diciembre del 2022 llegaron 900.100 visitantes no residentes al país.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de estadísticas y

Censos (Indec), 7.214.500 de visitantes no residentes arribaron al país

durante el año pasado. Lo hicieron a través de distintas vías.

En esta línea, a lo largo del pasado diciembre, ingresaron a la Argentina

900.100 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De

todos ellos, 431.100 fueron turistas y 469.000 fueron excursionistas, es

decir, personas que visitan un sitio sin pernoctar en él, a diferencia del

turista que sí se aloja en los diversos servicios de hotelería.

En lo que tiene que ver a las vías por las cuales los visitantes no

residentes llegaron al país, es válido resaltar que el 45,1% lo hizo por

medio de la vía aérea; mientras que el 41,2% lo hizo por la vía terrestre;

y el restante 13,7% restante llegó por la vía fluvial/marítima.

Además, los principales orígenes de los visitantes, que representaron el

60,3% del total del turismo receptivo, fueron Chile, (con el 17,0%), y

Brasil, (con el 15,3%). Luego, con 14,0%, figuran Uruguay y Europa.

Por otro lado, en el último mes del 2022, las salidas al exterior

alcanzaron a 776.800 visitantes residentes a través de todas las vías

internacionales; de esa cifra 457.800 fueron turistas y 319.000 fueron

excursionistas.

En este sentido, el 47,3% de los turistas residentes salió del país

mediante la vía terrestre; el 37,1% lo hizo por vía aérea; y por su lado, el

15,6% eligió la vía fluvial/marítima.

A su vez, los destinos principales fueron Uruguay, con el 21,8%; Brasil,

con 18,9%; y Chile, con 18,1%; países que representaron el 58,7% del

total del turismo emisivo.

En tanto, durante diciembre los visitantes no residentes llevaron

adelante 961.600 viajes y los visitantes residentes, 776.800 viajes.

Además, en el acumulado anual, llegaron 7.214.500 visitantes no

residentes a través de todas las vías de acceso a la Argentina. De ese

A su vez, las salidas al exterior totalizaron 7.891.100 visitantes

residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 5.142.300

fueron turistas y 2.748.800, excursionistas.

Además, en el año 2022 se registró un saldo negativo de 676.600

visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país gracias a

un saldo negativo de 1.497.000 turistas, y un saldo positivo de 820.500

excursionistas.

En tanto, en el último diciembre, se estimaron 194.300 arribos de

turistas no residentes por la vía aérea internacional, lo que significa un

aumento interanual de 169,9%. En los 12 meses transcurridos del año,

se alcanzaron 1.691.100 llegadas de turistas no residentes y se registró

una suba de 700,9% en relación al mismo período del año anterior.

Mientras que las salidas al exterior llegaron a un total de 170.000

turistas residentes, número que reportó una suba interanual del 80,1%.

En cuanto a todo el 2022, se alcanzaron 2.333.500 salidas, acumulando

así un aumento interanual de 265,5%.

En diciembre, el saldo de turistas internacionales resultó positivo en

24.300 para toda la vía aérea internacional, aunque en el período

enero-diciembre del año pasado fue negativo en 642.400.

Además, en el último mes del año pasado se estimó un total de 177.000

arribos de turistas no residentes a los aeropuertos internacionales de

Ezeiza y Aeroparque, y las salidas al exterior totalizaron 149.300 turistas

residentes.