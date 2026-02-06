6, 7 y 8 de Febrero: nueva edición de La Noche de los Museos

La ciudad se prepara para una nueva versión de la Noche de los Museos, una propuesta cultural donde varios espacios museísticos abrirán sus puertas al público en horarios extendidos para ofrecer actividades especiales y visitas gratuitas.

En esta edición, instituciones como el Museo de Arte Moderno Municipal (MAMM), el Museo Dr. Histórico Víctor Míguez y el Museo de Ciencias Naturales Carlos Ameghino estarán incluidos en la programación, invitando a vecinos y visitantes a recorrer sus exhibiciones durante una jornada pensada para disfrutar de arte e historia desde una perspectiva distinta a la habitual.

Estas jornadas, formarán parte de circuitos culturales similares a los que se organizan en otras ciudades del país, donde los museos, espacios culturales y patrimoniales extienden sus horarios y ofrecen actividades gratuitas para fomentar el acceso al patrimonio cultural y artístico.

La iniciativa busca generar un ambiente compartido en torno a la cultura, con propuestas que van desde recorridos temáticos hasta experiencias participativas que invitan a conocer o redescubrir las colecciones y muestras que albergan los distintos museos locales.