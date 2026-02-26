150 Años de la Unidad Penal N° 5

Durante la jornada del martes, se llevó a cabo el acto central por el 150° aniversario de la Unidad Penal N°5 de Mercedes.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, legislativas y penitenciarias, y también se expuso el valor de la unidad más antigua de la PBA y una de las primeras en la historia argentina.

El intendente Ustarroz, destacó la vigencia de la institución y, fundamentalmente, su apertura hacia la sociedad civil. «Acompañamos este aniversario de una institución que es referencia no solo por su historia, sino por su trabajo constante de integración con la comunidad», señaló.

El director de la unidad, Roberto Frades, recibió el agradecimiento formal de las autoridades por la conducción de una entidad trasciende los muros con sus constantes acciones de servicio hacia los vecinos mercedinos.

La presidenta del cuerpo legislativo, Mariana San Martín, hizo entrega de una placa conmemorativa en nombre de la ciudad de Mercedes. «Fue un momento para reconocer el compromiso y la vocación de quienes cumplen un rol fundamental dentro del sistema de seguridad y justicia. Valorar estos aniversarios es también valorar el esfuerzo de muchas familias mercedinas que han formado parte de esta institución por generaciones», expresó San Martín.

El acto además tuvo con las bendiciones y palabras del sacerdote Hernán López, quien trabaja diariamente con los internos, cerró con un clima de camaradería, reafirmando el vínculo entre el Servicio Penitenciario y la comunidad de manera integrada.