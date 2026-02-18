1 de cada 4 alumnos falta más de 45 días a clases en PBA

Un informe oficial sobre el nivel secundario en la PBA expuso indicadores de ausentismo escolar durante el ciclo lectivo 2024.

Entre los datos más relevantes, se destaca que cerca de uno de cada cuatro estudiantes del sistema estatal registra más de 45 inasistencias anuales, lo que equivale a más de un cuarto del calendario escolar.

El reporte, analiza indicadores de asistencia, rendimiento académico y situación educativa de más de 1,6 millones de estudiantes secundarios. Según el documento, “el 36,9% de la matrícula faltó más de 28 veces”, proporción que se eleva al 43,6% en el sector estatal y desciende al 17,8% en el privado.

En el sistema público, además, el promedio de inasistencias anuales por estudiante alcanza las 35,8 faltas, por encima del promedio general de 32,1 y muy por encima de las 21,8 registradas en establecimientos privados.

El informe advierte también que el ausentismo tiende a aumentar a medida que avanza la trayectoria escolar, particularmente entre primero y cuarto año.

El documento señala una relación directa entre la edad de los alumnos y el nivel de ausentismo. “La sobreedad muestra una clarísima asociación con las inasistencias”, expresa el reporte, al evidenciar que los estudiantes con dos o más años de retraso en su trayectoria registran mayores niveles de faltas.

Tras las instancias de intensificación de diciembre, ocho de cada diez materias habían sido aprobadas, con un 68,7% de aprobaciones al finalizar las clases y un 10,2% adicional durante el período de recuperación.

Sin embargo, el rendimiento presenta diferencias entre sectores: mientras en escuelas estatales el nivel de aprobación alcanza el 75%, en el sector privado llega al 90%.

El informe indica que Matemática es la asignatura con mayor porcentaje de contenidos pendientes, seguida por el área de Ciencias Naturales. Además, el 18,4% de los estudiantes terminó el año con más de cuatro materias sin aprobar.

Al finalizar el ciclo, cerca de la mitad del alumnado logró aprobar todas las materias, mientras que un 31,8% registraba entre una y cuatro pendientes. El porcentaje de estudiantes con dificultades académicas también aumenta entre primero y cuarto año, aunque luego tiende a disminuir.

Los resultados del informe reflejan que el ausentismo, la sobreedad y las dificultades académicas continúan siendo desafíos centrales del sistema educativo bonaerense.