Ustarroz y Mi Terreno: “es uno de los pilares de las políticas públicas que impulsamos”

NUEVA INSCRIPCIÓN

Se abre desde la comuna una nueva inscripción para este programa en el cual no deben volver a inscribirse quienes ya lo han hecho.

El programa Mi Terreno tiene una nueva inscripción para participar del mismo desde el 9 de mayo en el horario de 8 a 16 horas en Avenida 29 esquina 26, donde funciona la Dirección de Tierras y Hábitat.

El programa es una oportunidad para muchos que tienen la necesidad de ser propietarios y no tienen terreno propio.

Los requisitos, como así también la documentación que se necesita presentar, se encuentra detallada en http://www2.mercedes.gob.ar/deju/

Al respecto el jefe comunal Juan Ustarroz señaló que “es uno de los pilares de las políticas públicas que estamos impulsando, la accesibilidad al terreno, y como consecuencia de ello, a la vivienda”.

Según se informó, los requisitos para la inscripción son No poseer bienes inmuebles propios; No ser beneficiarios de planes de viviendas oficiales; No poseer créditos hipotecarios (compra, ampliación o refacción de vivienda); Tener acreditados más de 5 años de residencia en el partido de Mercedes (art. 19 inc. 6 – ord. 7982/17).

La documentación a presentar es Fotocopia de DNI de todo el grupo familiar conviviente; fotocopia de CUIL de adultos; fotocopia de recibo de haberes, pensión o jubilación, o constancia monotributo (según corresponda); fotocopia de contrato de alquiler en caso de estar alquilando una vivienda para uso familiar; fotocopia de certificado de nacimiento de hijos menores de 21 años, y fotocopia de certificado de matrimonio en caso de parejas casadas legalmente (fotocopia de sentencia de divorcio en caso de divorciados).