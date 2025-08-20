Ustarroz y Barrios inauguraron las reformas en la cancha histórica del barrio San Martín

La obra incluyó mejoras en la cancha de fútbol, la construcción de gradas, veredas y la creación de un sector con juegos infantiles y un área de descanso. Iluminación y forestación.

El jefe comunal y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) inauguraron las reformas en la emblemática cancha del barrio San Martín.

En el Día de las Infancias y junto a la comunidad, Romina Barrios y Juan Ustarroz presentaron las obras de consolidación y jerarquización de este emblemático espacio público.

La obra incluyó la demarcación de la cancha de fútbol 9, junto a la construcción de gradas de concreto para mayor comodidad y seguridad de los espectadores y una cantina de 42 metros cuadrados cubiertos y 100 metros semicubiertos para ofrecer servicios y eventos.

Además, se realizó la construcción de veredas perimetrales de hormigón para facilitar el acceso y la circulación, junto a la creación de un sector con juegos infantiles y un área de descanso para todas las edades. Iluminación moderna y forestación que embelleció al lugar y promueve así un ambiente agradable y seguro.

OPISU en Mercedes

El organismo continúa desarrollando diferentes intervenciones en el distrito como la construcción del Espacio de Primera Infancia, destinado al cuidado, la contención y el acompañamiento de las familias de la zona, obras de mejoramiento habitacional y la puesta en valor de 6 plazas, entre otras intervenciones.