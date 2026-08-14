Medida ejemplar: Hacía acrobacias en moto y las subía a redes, PBA le suspendió la licencia hasta 2099

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires difundió que inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de un motociclista que realizaba maniobras temerarias en calles y rutas transitadas.

Un agravante, fue que grababa y difundía esas acciones en sus redes sociales. La medida fue adoptada luego de que la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial analizara el material audiovisual publicado por el propio conductor. En las imágenes difundidas en redes, se observan distintas maniobras consideradas de extrema peligrosidad, entre ellas circular sobre una sola rueda, zigzaguear entre vehículos y hasta pararse sobre la motocicleta mientras se encontraba en movimiento.

A partir de las actuaciones realizadas y del análisis de los videos, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, resolvió disponer la suspensión preventiva de la licencia del motociclista hasta el año 2099.

La sanción implica que, de mantenerse vigente, el conductor no podrá volver a utilizar legalmente su licencia durante más de siete décadas. La decisión fue tomada en el marco de las facultades que la normativa vigente le otorga a la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que las maniobras registradas constituyen conductas que ponen en riesgo no solo al propio motociclista, sino también a las demás personas que circulan por la vía pública.

Entre las acciones que quedaron registradas aparecen desplazamientos sobre una sola rueda, movimientos en zigzag entre otros vehículos y maniobras en las que se paraba sobre la moto mientras esta continuaba avanzando.

El organismo remarcó que la vía pública no es un espacio destinado a realizar desafíos o acrobacias y advirtió sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense al comunicar la medida.

La cartera provincial aseguró, además, que continuará interviniendo ante situaciones en las que conductores realicen maniobras que puedan poner en peligro la integridad de terceros.