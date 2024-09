Ustarroz mantuvo un encuentro en el sector productivo local

El jefe comunal recorrió el Sector Industrial Planificado y la empresa Inbioel, destacando el papel crucial de las pymes en la economía mercedina.

En el marco de la conmemoración del Día de la Industria, el intendente Juan Ustarroz, realizó una serie de visitas a diversos establecimientos industriales del distrito que comenzó en el Sector Industrial Planificado y culminó en las instalaciones de Inbioel, una empresa local especializada en equipamiento médico.

Durante su recorrido por el parque industrial, Ustarroz tuvo la oportunidad de interactuar con representantes de numerosas empresas que forman el tejido productivo de la ciudad. Entre las firmas presentes se encontraban Merplac, Mundo Helado, Internegocios, Sirans, Volpe, Química JP, Electromer, Goodcream, Schelover, Química FAR, JP Servicios, Calvo, Indemet, Bheem, Cells Patagoia, Goodlife, Ex Hormiguera Mercedes, Tecnovac y AgroEnergie One, reflejando la diversidad y pujanza del sector industrial mercedino.

En ese contexto, Ustarroz agradeció “el esfuerzo y compromiso de cada pyme e industria de nuestra comunidad” y destacó “su papel fundamental en la generación de empleo y por producir bienes de primera calidad para todo el país”.

Posteriormente, en Inbioel, Ustarroz mantuvo un encuentro con Eduardo Catapano, responsable de la empresa dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos e instrumentos quirúrgicos, principalmente en el campo de la ortopedia y traumatología y en donde analizaron la coyuntura actual del sector y explorando perspectivas futuras..