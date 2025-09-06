Un bonaerense, entre los mejores 10 estudiantes del mundo: además, es el único de Latinoamérica

Gastón Díaz es un joven de 17 años que creó una app de marketing digital y viajó a Estados Unidos a participar del Global Studen Priz.

Actualmente, se encuentra entre los mejores 10 estudiantes del mundo. Hace sólo dos meses se conoció que el estudiante oriundo de Lanús había sido nominado al mejor estudiante del mundo.

El Global Student Priz se trata de un concurso que reconoce a estudiantes excepcionales “generando un impacto real en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general”, resalta su sitio oficial.

Gastón no sólo es el único argentino que sigue rumbo a convertirse en el mejor estudiante del mundo, sino que es el único de Latinoamérica. Del certámen participaron más de 10.000 jóvenes de 148 países.

El ganador del premio se llevará 100 mil dólares. El oriundo de Lanús es uno de los candidatos a ganar el Global Student Priz y para llegar allí creó una appp de marketing digital que fue reconocida por Microsoft.