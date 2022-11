Trabajadores reclamaron paritarias a la empresa TRANSBA

Ante la intransigencia empresaria

La protesta tuvo lugar en las puertas de la estación transformadora que se ubica en calle 15 entre 112 y 114. Allí prestan servicios una veintena de trabajadores. El conflicto está planteado a nivel nacional con la empresa Transener. En Mercedes el reclamo se hizo visible.

La seccional Mercedes de Luz y Fuerza concretó un fuerte reclamo en las puertas de la empresa TRANSBA el pasado miércoles por la mañana. La situación de conflicto se viene planteando en todo el país con la transportadora de energía Transener, cuya subsidiaria en la provincia de Buenos Aires es TRANSBA, la que tiene más de cien estaciones en territorio bonaerense y una de ellas se encuentra en esta ciudad de Mercedes. En la misma cumplen funciones técnicas alrededor de 20 trabajadores que ya habían iniciado medidas de fuerza con quite de colaboración y ahora se mantuvieron en sus puestos de trabajo del mismo modo, profundizando las mencionadas acciones de reclamo. Allí estuvo el titular de la seccional lucifuercista, Mario Viñales, quien aseguró que las negociaciones paritarias del sector, que se establecen en marzo de cada año, fueron teniendo actualizaciones para el tramo final de 2022, en las diferentes ramas. No obstante en el caso de Transba, se toparon con una intransigencia empresarial que se niega a discutir las remuneraciones que ya fueron aceptadas por otras empresas que se encuentran prestando servicios dentro del esquema eléctrico de la provincia y del país. “Hemos agotado diferentes instancias y no tenemos respuestas, por eso estamos aquí reclamando y visibilizando esta situación que afecta a nuestros compañeros y nos preocupa”, aseguró Viñales en dialogo con la prensa. Hasta ese mismo miércoles no había programados nuevos encuentros con la empresa, aunque si se esperaban algunos gestos para que la situación conflictiva no se profundice. Viñales resaltó que Transener es la transportista de energía eléctrica más grande del país, cuyos accionistas más importantes Marcelo Mindlin, uno de los dueños de la empresa Pampa Energía que entre otros negocios del sector energético, participa del desarrollo de Vaca Muerta en la Patagonia argentina. En tal sentido el dirigente sindical aseguró que Transba es una empresa que está en condiciones de atender los reclamos de los trabajadores y de allí la ingrata sorpresa que no lo haga. “Vamos a insistir, nuestros compañeros cumplen una tarea importante y lo demostraron incluso durante la pandemia donde ni siquiera fuimos reconocidos como trabajadores esenciales. No hace falta explicar la necesidad de nuestro reclamo, pues en el marco de un proceso inflacionario los trabajadores en su conjunto han sufrido pérdida de poder adquisitivo”, argumentó.

Solidaridad

Desde la CGT Regional Mercedes se expresó la solidaridad con el reclamo del gremio de Luz y Fuerza. En un documento reciente de la central obrera se expresa el apoyo a la protesta, “es un justo reclamo contra la empresa que no se aviene a cerrar paritarias expresando falta de dinero, cuando todo el país cerró paritarias en un gobierno con intención de acompañar la inflación”, dijeron. Desde la CGT también instaron a las autoridades pertinentes, “es pos de garantizar una paritaria justa que acompañe el proceso inflacionario. Nuestros trabajadores necesitan respuestas urgentes para así llevar adelante sus tareas en paz”, concluyó la declaración cegetista.