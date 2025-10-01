Se viene el Festival de Cerveceros Mercedinos

Se presentó el 7° Festival de Cerveceros Mercedinos. Será el 4 y 5 de octubre en el Parque Municipal Independencia. 12 productores mercedinos, shows, gastronomía, paseos y la naturaleza.

El 7° Festival de Cerveceros Mercedinos que se realizará el 4 y 5 de octubre en el Parque Municipal Independencia contará con gastronomía, shows en vivo en dos escenarios, artesanos, emprendimientos y la mejor producción de Cervera artesanal para degustar.

Habrá 12 productores de cerveza local artesanal: Serendipia, Bandidos rurales, Unabirra, Scheitler, Dasein, De´Roca, Altamira, Bretonia, Cajón azul, 6600, Locura, Hop y la novedad de Una locura.

Al respecto, Juan Ustarroz expreso que “se viene otro encuentro familia, de amigos y amigas y tras el rotundo éxito de la Fiesta del Salame” donde “nuevamente vamos a potenciar el trabajo y la producción mercedina”.

En ese sentido, el jefe comunal indicó que “como Estado, como municipio, tenemos que promover esto bueno que tiene nuestra ciudad” y destacó “el trabajo de cada productor, de toda una comunidad unida con objetivos comunes que nos hacen muy bien”.

Esta, aseguró Ustarroz, “es una fiesta que fue de menor a mayor, año a año creciendo, y este esperamos y deseamos cuente con un gran acompañamiento”.

Por su parte, Francisco Dinova, director de Turismo, mencionó que “vamos a tener algunas sorpresas, una escena cambiada para dar un nuevo atractivo a las y los visitantes” con “tres escenarios, zona gastronómica, de entretenimientos, artesanos, shows en vivo y especialmente la mejor cerveza artesanal con productores que vienen trabajando mucho para que sea un gran éxito”.

Tambien, informó el funcionario municipal, habrá “talleres, degustaciones, paseos, food truchs, apoyando al comercio, producción y trabajo mercedino”.

Según informaron desde la organización habrá una entrada anticipada por boletería digital en turismo.mercedes.gob.ar a 3000 pesos y luego en puerta será de 4000 pesos, con personas con discapacidad y menores de 12 años gratis y como siempre pet friendly en el predio del Parque Municipal Independencia.