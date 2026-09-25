ANSES prevé 104.760 jubilados menos para 2027

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ANSES estimó que para el 2027 habrá menos jubilados y en paralelo, crecerá el número de personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

 

Según las estimaciones del organismo, el padrón de jubilados se reducirá de 5.590.521 en 2026 a 5.485.761 en 2027, lo que significaría una disminución de 104.760 individuos en un año.

Por el contrario, la cantidad de beneficiarios de la PUAM aumentaría: de 220.308 a 253.032, lo que implicaría una suba de 32.724 beneficiarios.

La PUAM es un beneficio para personas de 65 años o más, tanto mujeres como hombres, que no lograron los aportes necesarios para una jubilación y para recibirlo deben estar en una situación de vulnerabilidad social y someterse a una evaluación socioeconómica y patrimonial.

Su valor es menor al haber mínimo jubilatorio, equivale al 80% de la jubilación mínima, más un bono de $70.000. En septiembre, el número se ubicó en $342.908 más el bono de $70.00.

Otro incremento será el de los titulares del Seguro de Desempleo: de 118.868 personas en 2026 a 130.324 en 2027.

La razón principal de la disminución de jubilados de la ANSES es que para acceder a una jubilación contributiva se requieren 30 años de aportes. De esta manera, la pérdida de puestos de trabajo registrados y el crecimiento de la informalidad hacen que para los trabajadores sea más difícil reunir esa cantidad de años.

 

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