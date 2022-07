Se normalizó la CGT Regional Mercedes-Navarro-S.A. de Giles: Juan Martín Andrés es el nuevo Delegado Regional

En la tarde del martes se llevó adelante el Plenario de Normalización de la CGT Regional

Mercedes/Navarro/S.A. Giles, en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza. Del mismo

participaron más de 40 gremios, en el marco de una jornada presidida por el coordinador de la Secretaría del Interior de la CGT Nacional, Horacio Otero.

Luego de un gran trabajo organizado por parte de todas las organizaciones que integran la

regional, se logró la unificación de lista, conducida por Juan Martín Andrés. Lista que fue

confirmada en el plenario por los distintos representantes gremiales ante el ente

normalizador. Por tal motivo, Andrés (Secretario General de AEFIP Seccional Mercedes) estará al frente de la CGT Regional por los siguientes cuatro años.

El acto contó con la presencia del Secretario General de la Mesa Directiva Nacional de AEFIP y

Secretario de Defensa del Consumidor de la CGT Nacional, Pablo Flores, junto a integrantes de la mencionada MD y representantes de regionales vecinas.

El Secretario General de la CGT, Pablo Moyano se comunicó durante el acto para saludar a la nueva conducción, indicando que “se están normalizando la mayoría de las regionales del país y en muy pocas se ha logrado que un solo secretario quede al frente de la conducción, eso quiere decir que el compañero ha logrado unificar a la gran mayoría del movimiento obrero de Mercedes, eso es la muestra del trabajo que viene desarrollando esta regional”, también agradeció “a todos y todas las compañeras que acompañan esta nueva conducción”. El Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán fue otra de las autoridades gremiales que se comunicó durante el plenario, felicitando a toda la conducción.

El flamante Delegado Regional, Juan Martín Andrés, al tomar la palabra agradeció a cada uno de los representantes sindicales y delegados expresando “que los/as compañeros/as me hayan elegido para la conducción de esta CGT, aparte de orgullo, me llena de responsabilidad. Primó la voluntad colectiva y eso es muy importante”. Además resaltó que “somos las y los trabajadores los que podemos aportar mucho para que un proyecto de gobierno peronista pueda ser llevado adelante, contemplando las verdaderas necesidades que tiene el movimiento obrero. Queremos discutir proyectos y propuestas”. Al finalizar, citando al ex presidente Perón, indicó que “si los trabajadores no nos involucramos y no participamos, difícilmente tengamos algo que agradecerles a los políticos”.