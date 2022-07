Se logró la unidad rumbo a la normalización de la CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles

Tras reunión realizada el martes por la tarde, se consolidó la conformación de una lista única. Del encuentro participaron alrededor de 30 gremios de la región.

El miércoles por la tarde, en el salón de usos múltiples de la Seccional AEFIP, se llevó a cabo la última reunión preparatoria de la normalización de la CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles. En la misma participaron alrededor de 30 gremios de la región y se logró el consenso para armar una lista única, por lo que afirman desde la organización, que ya estarían en condiciones de formalizar, “lo que se espera que sea en breve, tras plenario a realizarse con compañeros de la Secretaría de Interior de la CGT nacional”.

Durante el encuentro, se acordó que la conducción de la lista se encuentre a cargo de Juan Martín Andrés (Secretario General de AEFIP) y como adjunto se eligió a Diego Gerlo (Secretario Gremial del Sindicato de Comercio).

Asimismo, se destaca que se redactaron las bases y principios de lo que será la nueva conducción de la CGT Regional Mercedes, Navarro y S.A. de Giles, destacando en su primer punto que sus “bases se asientan en cuatro pilares” que los “componen y acompañan permanentemente: Unidad, Organización, Compromiso y Solidaridad”.

Al respecto, el Secretario General de la CGT regional con mandato cumplido, Mario Viñales, expresó que “su función fue la de poder convocar a los gremios a los efectos de realizar las reuniones preparatorias con el fin de poder normalizar nuevamente la regional de la CGT”, además agradeció que se hayan hecho presente “muchos gremios y que se pudo llegar a una unidad donde ya estamos en condiciones de poder formalizar”.

También se refirió al camino recorrido para lograr esta conformación, indicando que “esto fue un gran esfuerzo, ya que conformar la regional no es una tarea fácil, sin embargo mediante los debates en el sentido que le damos, que es tratar de entender que estamos conformando una regional que va a luchar por los derechos de todas y todos los trabajadores, primó el sentido común y pudimos concretarlo”.

“Mi tarea finaliza, porque está todo encaminado para formalizar. La cual se realizará de manera oficial en el próximo plenario. Gustoso de haber trabajado para los compañeros y lograr la convocatoria de los Gremios para tal decisión. Siempre voy a estar a disposición para trabajar para el movimiento obrero” finalizó Mario Viñales.

Se detallan los gremios que participan y las Secretarías asignadas: Delegado Regional, AEFIP; Sub Delegado Regional, Comercio; Secretaría de Finanzas, Bancarios; Secretaria de Organización, ASIMRA; Secretaría Gremial, SETIA; Secretaría de Relaciones Institucionales, ATRACC; Secretaría de Capacitación, SOETRA; Secretaria De Igualdad Y Género, Telefónicos; Secretaría de Deportes, Molineros; Secretaría de Asuntos Municipales, Municipales; Secretaría de Vivienda, UOCRA; Secretaría de Salud, UPCN Provincia; Secretaría de DD.HH, Judiciales; Secretaría de Cultura, URGARA, Secretaría de Políticas de Empleo, AOT, Secretaría de Defensa del Consumidor, SMATA, Secretaría de Industria, UOM, Secretaría de Producción, Sin. de la Carne; Secretaría de Acción Social, Taxistas; Secretaría de Actas, SECASFPI; Secretaría de Políticas Educativas SADOP; Secretaría de Transporte, Camioneros; Secretaría de Asuntos Energéticos, Luz y Fuerza; Secretaría de la Juventud, Molineros; Secretaría de Salud Laboral, Curtidores, Secretaría de Ciencia/Técnica, SATSAID; Secretaría de Innovación al Trabajo, PEAJES; Secretaría de Prensa, Telefónicos; Secretaría de Protección de la Niñez, UDOCBA. Secretaría de Seguridad Social, UPCN NACIÓN. Desde la Lista de Unidad no descartan que antes de realizar el Plenario de Normalización puedan sumarse nuevas organizaciones.