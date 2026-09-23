Se entregaron los premios de la 5ª edición del Concurso Literario ATR

JUVENTUD

En una emotiva jornada que combinó literatura, arte y memoria a 50 años de La Noche de los Lápices, 90 chicos y chicas compartieron sus producciones en poesía y cuento.

El intendente Juan I. Ustarroz destacó la gran tarea realizada por las y los jóvenes.

En el marco de una jornada cargada de emoción, arte y memoria, se llevó a cabo la premiación de la quinta edición del Concurso Literario ATR, una iniciativa destinada a juventudes de 12 a 21 años que este año convocó a 90 participantes a través de 72 obras presentadas de manera individual y en duplas.

Bajo la consigna de reflexionar en torno a palabras disparadoras como Flores, Pañuelos y Memoria, el certamen se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 50 años de La Noche de los Lápices. El encuentro de cierre no solo galardonó a los textos destacados, sino que funcionó además como una muestra abierta de diversas disciplinas como música, pintura y arte urbano impulsadas desde los talleres comunitarios.

Durante el encuentro, el intendente Juan Ignacio Ustarroz felicitó a las y los participantes y destacó la trascendencia del certamen: “quiero felicitar de corazón a cada una y cada uno de los jóvenes que formaron parte de esta propuesta, por animarse a participar, por poner en juego su mirada y por sumarse a este proceso creativo tan enriquecedor. Felicitamos tanto a quienes resultaron premiados como a aquellos que no obtuvieron un reconocimiento formal: el verdadero valor está en el paso que dieron al escribir, al expresarse y al protagonizar este acto de creación. Nos llena de orgullo ver a una juventud comprometida que se hace escuchar a través del arte y la palabra».

Al respecto, Sebastián Palacios, coordinador del programa Envión, expresó su satisfacción por el crecimiento sostenido de la propuesta: “Estamos muy contentos. Este es el quinto año del concurso, que año tras año va creciendo en cantidad de participantes. Además, vivimos un cierre muy emotivo que coincidió no solo con la entrega de premios, sino con una muestra de varias actividades que desarrollamos en Envión, como música, pintura y arte urbano; fue una jornada hermosa”.

En esa misma línea, Palacios remarcó el rol de los equipos pedagógicos en el acompañamiento a las juventudes: “Nos parece fundamental que los pibes puedan expresarse a través de la escritura y de la literatura en general. Todos los años sumamos a más chicos, y eso también es fruto del trabajo diario de docentes y talleristas, que promocionan la iniciativa, invitan y acompañan a los pibes para que se animen a escribir”.

Por su parte, desde la Coordinación de Juventudes, su responsable Macarena Arzani subrayó el valor simbólico e histórico de habilitar la palabra: “en el marco de los 50 años de La Noche de los Lápices, celebramos la palabra de nuestras juventudes: sus miradas, sus preguntas, sus historias y sus sueños. Felicitamos a cada joven que se animó a escribir y compartir su voz, porque la memoria también se construye con las voces de hoy, cada palabra deja una huella y cuando las juventudes toman la palabra, algo empieza a transformarse”

Todos los ganadores del Concurso ATR

Categoría Poesía (12 a 16 años) – 1° premio: Lautaro Camargo. 2° premio: María Carmela Benítez. 3° premio: Mía Morales. Mención especial: Sofía Carpanetto

Categoría Poesía (17 a 21 años) – 1° premio: Morena Salgaro. 2° premio: Lucila Evangelista. 3° premio: Abi Luz Rossello Puebla. Mención especial: Mailín Villalba, Sofía Panessi y Margarita Perretti

Categoría Cuento (12 a 16 años) – 1° premio: Jazmín Eluney Cuello. 2° premio: Mateo Hernández. 3° premio: Paz Manfríaz y Julieta Bartolomeo. Mención especial: Enzo Antunes, Juan Mosca, Facundo González y Benjamín Adrobé.

Categoría Cuento (17 a 21 años) -1° premio: Candela Coronel Moreno. 2° premio: Delfina Torres. 3° premio: Lourdes Silvestre. Mención especial: Rodrigo Acuña, Sofía Crema, Karen Crema y Mía Vallejos