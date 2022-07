Presentaron “Viaje de Fin de Curso” en la ciudad 

PROGRAMA PROVINCIAL

Con presencia de estudiantes de distintas instituciones educativas se presentó el programa

provincial “Viaje de Fin de Curso” en territorio bonaerense y destinado a los jóvenes que cursan el último año de estudios. Comenzarán a desarrollarse a fines del mes de septiembre.

Los viajes de fin de curso comprendidos en el programa duran 4 días y 3 noches. Tienen todos los gastos incluidos -traslados, hotelería, dos excursiones diarias y una nocturna, gastronomía y seguros- y viajan a distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, lo que también permite promover actividades culturales y comerciales para el turismo juvenil en distintos

municipios de la provincia.

Al respecto, el intendente Juan Ustarroz afirmó que “este viaje les permitirá coronar una etapa de sus vidas muy importante y formará parte de un recuerdo hermoso de la secundaria”.

“Este tipo de programas lo que hace es abrir muchísimas oportunidades para el turismo, y generar algo que será inolvidable para todos los estudiantes”, destacó el jefe comunal quien remarcó que a través de la provincia “nadie, en ningún curso dejará de ir a ese viaje por una cuestión económica”.

Por su parte, Federico Baldasarri del Ministerio de Producción provincial destacó que “esta política que son los viajes de fin de curso de la provincia no sólo viene a garantizar un derecho, sino también, el de impulsar el turismo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la temporada baja, para generar turismo durante todo el año, generando actividad económica”.

Y remarcó que “es totalmente gratis, donde se puede viajar sin dinero y de todas formas tendrá una experiencia fenomenal. Sin importar la capacidad económica que uno tenga, los chicos podrán viajar igual y pasarla muy bien”.

Inscripción

Para inscribirse, los mayores deberán validar su identidad mediante DNI y número de trámite; mientras que los menores lo harán con la inscripción de estudiante, la autorización de su madre, padre o tutor con su DNI y número de trámite.

Si no cuenta con DNI podrá cargar una imagen de su documento de identidad o pasaporte

extranjero para validar su identidad, aclaró desde la Provincia y "si el sistema no identifica la escuela a la que asiste, podrá cargar una Constancia de Alumno Regular.

A la vez indicaron que “el alumno no estará inscripto hasta que se haya verificado la validez de los documentos cargados y que debe contar con un correo electrónico para inscribirse, en el cual recibirá las notificaciones relativas al viaje.

En Mercedes existe una matrícula de 819 alumnos que están egresando este año donde al día de la fecha existen 305 inscriptos a este programa. Todos aquellos interesados deben ingresar a https://viajefindecurso.gba.gob.ar