PBA perdió más de $80 mil millones por Coparticipación en enero

Las autoridades bonaerenses revelaron una pérdida de casi $82 mil millones en comparación con el mismo mes del 2025.

La situación que afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires, fue expuesta por el ministro de Economía de Axel Kicillof, Pablo López quien además aseguró que, «la economía real no arranca, y la coparticipación sigue cayendo».

«Las provincias nos llevamos la peor parte del modelo económico: más responsabilidades con menos recursos», agregó el funcionario de Kicillof. También, sostuvo que «PBA es la más perjudicada, resignando más de $80.000 millones».

También en su posteo en redes (X, ex Twitter), reclamó nuevamente por la Obra pública. «Las provincias perdemos ingresos genuinos, mientras suplimos el abandono de la Nación en funciones clave como la obra pública», dijo.

“Las provincias pagan el costo de un modelo que reduce el mercado interno” argumentó el ministro de Economía bonaerense y cerró: “La caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”.