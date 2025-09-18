PBA creó un programa para mejorar su oferta turística

El Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense busca impulsar el desarrollo del sector con ayuda de las universidades y a partir de nuevas herramientas.

Se oficializó con la Resolución 340/25 del Ministerio de Producción que fue publicada en el Boletín Oficial. Según la norma, el objetivo general es “impulsar el desarrollo turístico bonaerense de manera integral y sostenible”. Esto abarca “la promoción de la profesionalización, la mejora continua y la toma de decisiones basadas en evidencia en toda la cadena productiva y sectores complementarios”, según expresaron.

Justamente, una de las novedades del programa es que van a empezar a medir y analizar el impacto de la actividad turística en sus distintas modalidades (de reunión, eventos, ocio, etcétera). Uno de los objetivos que se puso la cartera liderada por Augusto Costa es el de “impulsar acciones de medición y análisis de impacto económico”.

La subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, será la encargada de poner en marcha el programa. La funcionaria deberá firmar acuerdos de colaboración técnica y recíproca con universidades y entidades del sector privado interesadas en trabajar conjuntamente.