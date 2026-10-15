PBA acompaña a empresas bonaerenses en procesos de mejora productiva

Por
redaccion
-
0
126

PRODUCCIÓN

 

 

Esto se da en el marco del programa Clínica Tecnológica, que lleva adelante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la PBA a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Son 28 pymes y cooperativas industriales bonaerenses que comenzaron a trabajar en la línea del Diagnóstico Orientado a la Productividad, una propuesta que pone el foco en la implementación de mejoras concretas y en el desarrollo de capacidades dentro de las organizaciones.

El proceso se desarrolla desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 1 de febrero del siguiente año, durante seis meses, período en el que cada empresa cuenta con el acompañamiento de un/a consultor/a para diseñar e implementar un plan de trabajo a medida, de acuerdo con sus necesidades y objetivos.

En esta edición, 24 empresas trabajan bajo la línea Hacia una Pyme Inteligente, vinculada con tecnologías de gestión, gestión por indicadores, inteligencia artificial y automatización aplicada a procesos productivos. Las 4 restantes participan de Hacia una Pyme Sustentable, con proyectos orientados a eficiencia energética y calidad e inocuidad en la industria alimentaria.

Entre las iniciativas seleccionadas, 8 empresas trabajan en tecnologías de gestión, 4 en gestión por indicadores, 12 en inteligencia artificial y automatización, y 4 en calidad e inocuidad en la industria alimentaria.

La iniciativa tiene presencia en 17 municipios bonaerenses: Berazategui, Campana, Florencio Varela, General Pueyrredón, General San Martín, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, Tandil, Tres de Febrero y Zárate.

Las empresas participantes pertenecen principalmente a los sectores de alimentos y bebidas, metalmecánica, industria plástica, química y servicios industriales.

De esta manera, ya son 47 pymes y cooperativas industriales de la Provincia que han recibido acompañamiento en la implementación de sus oportunidades de mejora.

redaccion

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí