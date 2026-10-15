PBA acompaña a empresas bonaerenses en procesos de mejora productiva

PRODUCCIÓN

Esto se da en el marco del programa Clínica Tecnológica, que lleva adelante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la PBA a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Son 28 pymes y cooperativas industriales bonaerenses que comenzaron a trabajar en la línea del Diagnóstico Orientado a la Productividad, una propuesta que pone el foco en la implementación de mejoras concretas y en el desarrollo de capacidades dentro de las organizaciones.

El proceso se desarrolla desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 1 de febrero del siguiente año, durante seis meses, período en el que cada empresa cuenta con el acompañamiento de un/a consultor/a para diseñar e implementar un plan de trabajo a medida, de acuerdo con sus necesidades y objetivos.

En esta edición, 24 empresas trabajan bajo la línea Hacia una Pyme Inteligente, vinculada con tecnologías de gestión, gestión por indicadores, inteligencia artificial y automatización aplicada a procesos productivos. Las 4 restantes participan de Hacia una Pyme Sustentable, con proyectos orientados a eficiencia energética y calidad e inocuidad en la industria alimentaria.

Entre las iniciativas seleccionadas, 8 empresas trabajan en tecnologías de gestión, 4 en gestión por indicadores, 12 en inteligencia artificial y automatización, y 4 en calidad e inocuidad en la industria alimentaria.

La iniciativa tiene presencia en 17 municipios bonaerenses: Berazategui, Campana, Florencio Varela, General Pueyrredón, General San Martín, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, Tandil, Tres de Febrero y Zárate.

Las empresas participantes pertenecen principalmente a los sectores de alimentos y bebidas, metalmecánica, industria plástica, química y servicios industriales.

De esta manera, ya son 47 pymes y cooperativas industriales de la Provincia que han recibido acompañamiento en la implementación de sus oportunidades de mejora.