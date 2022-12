Obras de agua para paliar la sequía y piden cuidar recursos naturales

SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Desde la Comuna se expuso un abanico de obras realizadas en pozos, red fina y servicios. A la vez, se remarcó que se vive la sequía más grande de la década, con napas sin agua, incendios forestales, pérdida de producción y animales en el campo y un golpe al ambiente sin precedentes.

El jefe comunal Juan Ustarroz, acompañado de distintas instituciones, encabezó una conferencia de prensa en donde se efectuó un pedido de toma de consciencia y colaboración de las y los vecinos para el cuidado del agua. En ese marco, el jefe comunal dio a conocer un plan local de agua que tiene como objetivo brindar mayor cantidad y presión en la red de agua local. Representa una inversión millonaria, tras gestiones del municipio con entes internacionales. “Queremos hablar de cara a la sociedad del cambio climático y los impactos que tiene, fundamentalmente sobre el agua. Por lo que desde las distintas áreas vamos a abordar cuáles son esas consecuencias”, dijo Ustarroz.

“Cuando asumimos, lo hicimos con un método muy claro, que es el escuchar, planificar y hacer, y teníamos dentro de nuestro diagnóstico una situación en cuanto a lo que es infraestructura de una demanda, dotar a la red de agua de mayor presión, por lo que hemos trabajado y eso darán cuenta de todo lo realizado en este tiempo, como así también todas las obras que se están planificando de cara al futuro, para luego hacer especial énfasis en la situación actual con respecto al cambio climático y la sequía y qué impacto tiene esto en los incendios y los trabajos denodados que hacen nuestros bomberos voluntarios, como así también en los servicios, red de agua y las acciones conducentes desde la perspectiva de ambiente para poder abordar integralmente cada uno de estos temas”, afirmó.

“Lo que vamos a hacer es compartir con nuestra ciudadanía, como condición de llevar información para la toma de conciencia, el cuidado del agua como algo esencial y básico, de cara a esta realidad que tenemos y compartir un cuadro de situación con respecto a las obras y el trabajo que se viene haciendo que nos permite tener un escenario esperanzador en un contexto muy crítico”, puntualizó el intendente.

Finalmente, el jefe comunal remarcó que ante “la grave situación que se vive, apelamos a la conciencia de la comunidad”, y adelantó que elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza “para poder ejercer lo que en el derecho administrativo se denomina el poder de policía y controlar a aquellas personas que han incorporado a sus domicilios las denominadas “bombas chupadoras” que se conecta a la red domiciliaria y lo que es quitar presión, perjudicando y creando malestar en los vecinos, que es algo muy diferente a las bombas cisternas, que sí se pueden utilizar. De esta manera, poder ir ordenándonos mejor como sociedad”.

A la vez, indicó que la Universidad Tecnológica Nacional “va a hacer el trabajo de diagnóstico, informe estadístico sobre nuestra red de agua para poder mejorarla y extenderla, por lo que todo es una muy buena noticia para la ciudad”.

“El escenario de cara al futuro es muchísimo más auspicioso, pero la realidad hoy es la que hemos contado y que necesita de la conciencia en el cuidado del agua por parte de todos”, afirmó.

Por su parte, Ignacio Zunino, representante del INTA, dijo que “desde el INTA realizamos un monitoreo y seguimiento frecuente de las condiciones climáticas y tenemos datos de la Estación Experimental de Mercedes desde el año 1970 hasta la fecha y “en este año las precipitaciones se registran en 450 mm cuando deberían ser de 900 mm, con el precedente que en años anteriores ya venían siendo bajas, y eso lo que hace es impactar de forma muy dura en el sector agropecuario, donde se ven productores de trigo que no van a cosechar, mucha mortandad en el sector ganadero y se comienza a ver problemas en lo que tiene que ver con el consumo de agua, porque este impacto de varios años con precipitaciones por debajo de lo normal también impacta en lo que es napa, por lo que las mediciones muestran que están por debajo del nivel histórico, desde que comenzaron a tener referencias de la zona”.

Luis Ponce, subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, indicó que “la sequía afecta mucho a lo que es la ciudad de Mercedes, donde los vecinos nos requieren servicios, como por ejemplo el riego, y queremos contarles a la ciudadanía que ante esta situación que estamos viviendo, que es sumamente grave, lo que estamos primando es poder llevar a cada domicilio, por lo que muchas veces la capacidad operativa está destinada a llegar a las zonas rurales y se abastecen a los pozos que tienen una profundidad de 14 metros, donde las napas de agua, debido al momento que vivimos están por debajo de eso, por lo que los asistimos con esta maquinaria”.

A la vez, el funcionario municipal pidió a la comunidad “poder cuidar el agua, donde más allá de la gran cantidad de obras que se están haciendo desde el Municipio, que nos permite extraer 47 millones de litros de agua por día, lo que significa unos 2.200 litros de agua por vivienda, pero sin duda, hoy cualquier pileta -de lona- si las llenamos esos litros se gastan rápidamente, por lo que le pedimos a la ciudadanía que cuando existan esas situaciones, veamos que no se realicen los días de más calor, que es cuando existe más demanda y que se hagan de noche, tenemos que cuidar el agua lo más posible”.

Por su parte, Mario Quaglia, jefe de Bomberos de nuestra ciudad, expresó: “En lo que va del año, realizamos 824 servicios, de los cuales 384 fueron forestales, muy por encima de la media que tenemos todos los años, donde como dato estadístico puedo decir que el año pasado tuvimos 218, 245 en el 2020. Creemos que esto lo podemos parar con prevención, y entendemos que no es el único método de limpieza la quema. Los recursos de la institución no son infinitos, ni los financieros, ni los humanos, sobre todo en el voluntariado” e hizo hincapié en que a “esta situación debemos tratar de revertirla, por lo menos con la prevención, que la ciudadanía nos acompañe, que no quemen ramas ni pastos, porque lo que creen que tienen en control se descontrola con una mala maniobra o cambio de viento, y eso es por el desconocimiento”.

Emanuel Pérez Carrera, secretario de Obras Públicas, indicó: “En el año 2019 nosotros teníamos 26 pozos activos y a partir de ese momento comenzamos a trabajar fuerte con los diferentes organismos que financian las obras de agua –perforaciones, pozos, reparaciones de red- por lo que en el año 2020 logramos incorporar dos perforaciones nuevas a la red y trabajamos en reemplazos de pozos que dejan de funcionar. Durante el 2021 y 2022 incorporamos 4 perforaciones nuevas, y tenemos 2 pozos de reemplazo, o sea, que en total, pudimos incorporar 6 perforaciones nuevas reemplazando otros 4 pozos, son 10 perforaciones que se van a incorporar a la red de agua, para garantizar y tener esa presión y caudal que necesitamos” y añadió que “venimos trabajando fuertemente con organismos del Gobierno Nacional y Provincial en estos proyectos, donde gracias a ese financiamiento pudimos hacer varias de estas obras. Incluso, para el año 2023 tenemos proyectado realizar 7 perforaciones más de agua, así que la política es la de garantizar el servicio”.

Por otro lado, señaló que “en el verano solemos tener faltante de energía en algunos puntos, lo que no nos permite incorporar el agua a la red”.

BID e Inversión

Quien también estuvo presente fue Juan Sosa, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien comentó que “el Municipio de Mercedes a través del ENOHSA (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento) ha accedido a un crédito del BID que corresponde a un programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos, para la implementación de acciones de fortalecimiento institucional, lo que permitirá comprar bienes y servicios para fortalecer todo el sistema de agua potable de la ciudad” y destacó que “en este caso es por un importe de 1 millón de dólares (177 millones de pesos) el cual está establecido en dos etapas, la primera dura tres meses y ya está en funcionamiento, para la compra de 6.400 micromedidores, que la gente se quede tranquila que no es para cobrar el servicio ni nada por el estilo, sino para poder establecer el consumo específico de cada uno de los hogares, lo cual permite una mejor planificación de obra –diámetros exactos de cañería, tipo de bombas, cantidad de pozos- tres equipos móviles de medición, telemétricos que permite dar el consumo exacto del vecino, la compra de un camión atmosférico y 28 variadores de frecuencia que serán muy importantes para que las bombas de los pozos de extracción, no sólo funcionen mucho mejor, sino, además, permitirán un ahorro de consumo eléctrico entre el 30% y el 50%”.

MasterPlan

“La segunda etapa comenzará a implementarse a partir de enero y contempla la compra de una mini retroexcavadora y un camión con grúa que permitirá realizar las reparaciones en los pozos con mayor eficiencia. Paralelamente estamos con el ENOHSA en la elaboración de un plan director, un MasterPlan para el análisis de todo el sistema de agua potable de la ciudad, estará listo para fines de febrero y permitirá delinear y definir una serie de obras en etapas para los próximos 20 años”, remarcó Sosa y agregó que “hay una serie de obras que están en plan de elaboración, donde está previsto, entre otras cosas, el cambio de la cañería desde el tanque hasta el centro de la ciudad, que son 2 mil metros, cañería en hierro fundido que data del año 1928, 18.000 metros de cañería en el casco histórico y una serie de obras más que van a permitir que el abastecimiento de agua potable sea óptimo”.