Nuevo aumento en las cuotas de los colegios de CABA y PBA

Los gobiernos de CABA y PBA autorizaron nuevos incrementos en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, por lo que en octubre, el ajuste será del 2,2% en Capital y del 3,8% en Provincia.

En la Provincia, los aranceles autorizados van desde $29.900 para jardines y primarias con 100% de aporte estatal, hasta $201.540 en técnicos y agrarios con menor subsidio. En los secundarios, las cuotas oscilan entre $33.060 y $176.103, según la categoría de ayuda recibida.

El aumento fue autorizado tras los acuerdos paritarios que mejoraron los sueldos docentes en ambas jurisdicciones. En la Provincia, la gestión de Axel Kicillof dispuso un incremento del 5% en agosto, pagado en dos tramos durante septiembre y octubre.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA) remarcaron que estas subas buscan “mantener la calidad educativa”, aunque señalaron que los porcentajes autorizados se ubican por debajo de los costos reales de funcionamiento.

De marzo a octubre, los aumentos acumulados en Provincia alcanzaron el 20,5%, frente a una inflación del 19% hasta agosto y un 33% interanual, según datos del Indec.