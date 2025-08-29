Nueva camada de residentes en distintas especialidades en el Hospital Dubarry

En el Hospital Blas Dubarry se llevó adelante la ceremonia de despedida y reconocimiento a los profesionales que finalizaron su etapa de formación en las distintas residencias de la institución.

Los residentes que concluyeron su formación en agosto de 2025 son:

Jefatura de Residencia en Medicina General: Dra. Laura Kaplan.

Residencia en Psicología: Jefatura de Residencia Lic. Sofía Roldán; residentes: Lic. Mariela Murphy y Lic. Germán Chiodi.

Residencia en Trabajo Social: Jefatura de Residencia Lic. Florencia Rodríguez; residente: Lic. Vanessa Vásquez.

Residencia en Tocoginecología: Culmina Jefatura la Dra. Lourdes Otamendi; residente Dra. Ludmila Rossi Squarcio.

Residencia en Pediatría: Residente Dr. Gustavo Gauto.