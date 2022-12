Noelia Ruiz: “Estoy preparada para asumir este desafío”

Sobre su candidatura para pelear el gobierno municipal

La legisladora bonaerense y presidenta del PRO Mercedes, se explayó sobre distintos temas relacionados a la ciudad y sus intenciones de ser la candidata de Juntos en 2023. Habló de aspectos de infraestructura y también de seguridad, entre otros.

“Me he venido preparando todos estos años para poner mi trayectoria, formación y valores al servicio de este tipo de proyectos, y creo que estoy preparada en este momento de mi vida para poder asumir este desafío”, expresó la diputada provincial Noelia Ruiz a un medio provincial respecto de sus intenciones de ser la candidata a Intendenta del PRO e imponerse en esos comicios. En el artículo que publicó hace pocos días el portal Infocronos, la presidenta del PRO en el distrito, sostuvo que “Mercedes es un distrito muy lindo, y la verdad que estéticamente está linda, la mantienen bien. El problema es que es solo estético, cuando vos tenes una gestión que se ocupa de lo que se ve pero no de lo que no se ve, ahí están los problemas”. En tal sentido se refirió a problemas históricos, “que no solo es deuda de este intendente, sino de todos los intendentes anteriores, relacionados a la infraestructura de servicios públicos. La red cloacal y de agua está completamente obsoleta, los caños tienen más de 100 años, la red de agua pierde más del 40% de agua que lleva, con lo cual no tenes presión y constantemente te estás quedando sin agua”, señaló. También habló de la Seguridad, tema sobre el que se explayó en algunas notas de opinión publicadas en medios locales. “Lamentablemente en Mercedes la inseguridad es una realidad también, si bien no tiene la frecuencia y la violencia que por ahí encontramos en el Conurbano, si encontramos que todos los días se comete algún tipo de delito… Vamos a buscar priorizar la seguridad como eje de Gobierno: hoy el presupuesto de seguridad de la Municipalidad de Mercedes es el anteúltimo ítem, lo menos priorizado dentro de la gestión”. Ruiz destaca que cuando se asignan partidas en un Presupuesto, se están asignando prioridades. “Cada vez que se ha requerido alguna cámara para algún hecho de inseguridad, no han estado funcionando. Nosotros buscamos poder dotar de servicios de tecnología a quienes hoy prestan el servicio de seguridad en la ciudad, para que haya cámaras y un centro de monitoreo serio, y para que haya una policía de prevención”, abundó sobre las cuestiones de la seguridad. En el reportaje se refirió a otras cuestiones tales como el perfil productivo de la ciudad, “hoy Mercedes no lo tiene planteado ni planificado, y termina siendo una gran productora de servicios públicos. El mayor empleo de la ciudad lo da el sector público, y nosotros queremos transformar eso y que sea una ciudad que brinde servicios públicos, pero también servicios privados que vengan a instalarse”. También cuestionó las posibilidades de los jóvenes y sus estudios tras el final del secundario, “no tenemos oferta ni educativa ni laboral para que los chicos se queden viviendo en la ciudad. Por eso queremos trabajarlo en esa línea para que Mercedes sea una ciudad de oportunidades”, destacó.

Candidatura

Sobre su candidatura local dentro de Juntos, afirmó que “son parte de un proyecto provincial y nacional, con lo cual yo creo que esto se ordena en un determinado contexto. Cuando tengamos definidas las candidaturas provinciales y nacionales de nuestro mismo espacio, eso va a ordenar las candidaturas locales”. Admitió que tienen desde el espacio, aspiraciones y ganas de gobernar y ser intendentes, “venimos preparando nuestro caminos, nuestros equipos y nuestras propuestas, pero esto se tiene que insertar en un proyecto más grande que todavía no es momento que se defina, es una discusión que se va a dar el año que viene”, consideró. Admitió que en esa discusión quiere ser protagonista para convertirse en la candidata que pelea por la jefatura comunal de Mercedes.