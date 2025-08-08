Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense

El Presidente posó en un terreno baldío repleto de basura de Villa Celina, La Matanza con un cartel contra el kirchnerismo y el “Nunca Más”.

El “Nunca Más” del cartel fue escrito con otra tipografía para parecerse al estilo de la frase símbolo de los Derechos Humanos contra la última dictadura cívico-militar.

En la foto también aparecen dirigentes nacionales y provinciales como Sebatían Pareja, principal armador de LLA en PBA, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional José Luis Espert, y el Presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

También formaron parte de la foto los postulantes por el Frente LLA de las 8 secciones: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).