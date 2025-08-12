MAX BIDART PRESENTA JUSTO AYER EN EL COLEGIO NACIONAL DE MERCEDES

El sábado 23 de agosto a las 19:00 hs, el escritor y diseñador mercedino Max Bidart

volverá a su ciudad natal para presentar Justo Ayer, su primer libro de relatos, en el

Colegio Nacional Florentino Ameghino (calle 17 entre 30 y 32).

La obra reúne 25 cuentos que retratan la infancia y la adolescencia antes de internet,

ambientados en Mercedes y narrados a través de Justo, un pibe que crece entre amistades,

bicicletas, juegos inventados y promesas. El tono oscila entre el humor, la reflexión y la

nostalgia, con escenas que evocan calles de tierra, juegos en la escarcha y vínculos que

marcan para siempre.

La idea nació como un puñado de anécdotas graciosas, pero pronto se transformó en un

relato más profundo sobre crecer, superar obstáculos y encontrar en la amistad una fuerza

para seguir adelante. Para Bidart, escribir estas historias fue también un ejercicio de

memoria personal y familiar: un modo de contarle a su hija cómo era ese mundo analógico,

y a la vez cerrar círculos y sanar a través de la palabra.

El libro es autogestionado e incluye versiones en audio de cada relato, narradas por

voces reconocidas como Hernán Casciari, Magui Bravi, Manuel Moretti (Estelares),

Cucuza Castiello, Martín Ameconi, Florencia Lauga, Nacho Merlo, entre otros. Las

ilustraciones son del propio autor, como una extensión natural de su forma de narrar.

La presentación en Mercedes contará con la moderación de los periodistas Alejandro

Badano y Susana Spano, lectura con foley en vivo junto a Laureano Disipio, firma de

ejemplares y brindis final.

Presentaciones confirmadas:

● Mercedes – Sábado 23 de agosto, 19hs – Colegio Nacional (CNFA – Calle 17 entre

30 y 32)

● La Plata – Viernes 12 de septiembre, 19hs – City Bell Libros (Calle 473 N.º 245)

● CABA – Septiembre (fecha a confirmar)

● Asunción (Paraguay) – Octubre (fecha a confirmar)

La preventa está disponible en: https://maxbidart.com.ar/preventa-justo-ayer

Sobre el autor

Max Bidart nació en 1978 en Mercedes (Buenos Aires). Es diseñador en comunicación

visual, docente en la Facultad de Artes de la UNLP y director creativo de QKStudio, donde

trabaja con marcas de Argentina y del exterior.

Colabora habitualmente con bandas de rock como Estelares y Ella es tan cargosa.

Empezó a escribir las historias que no tenía tiempo de dibujar. Una de ellas, Los

Bicivoladores, fue seleccionada en un taller dictado por Hernán Casciari. Ese impulso lo

llevó a seguir escribiendo hasta llegar a este, su primer libro.

Redes Sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/maxbidart/

Facebook: https://www.facebook.com/max.bidart/

X: https://x.com/maxbidart