MAX BIDART PRESENTA JUSTO AYER EN EL COLEGIO NACIONAL DE MERCEDES

El sábado 23 de agosto a las 19:00 hs, el escritor y diseñador mercedino Max Bidart
volverá a su ciudad natal para presentar Justo Ayer, su primer libro de relatos, en el
Colegio Nacional Florentino Ameghino (calle 17 entre 30 y 32).
La obra reúne 25 cuentos que retratan la infancia y la adolescencia antes de internet,
ambientados en Mercedes y narrados a través de Justo, un pibe que crece entre amistades,
bicicletas, juegos inventados y promesas. El tono oscila entre el humor, la reflexión y la
nostalgia, con escenas que evocan calles de tierra, juegos en la escarcha y vínculos que
marcan para siempre.
La idea nació como un puñado de anécdotas graciosas, pero pronto se transformó en un
relato más profundo sobre crecer, superar obstáculos y encontrar en la amistad una fuerza
para seguir adelante. Para Bidart, escribir estas historias fue también un ejercicio de
memoria personal y familiar: un modo de contarle a su hija cómo era ese mundo analógico,
y a la vez cerrar círculos y sanar a través de la palabra.
El libro es autogestionado e incluye versiones en audio de cada relato, narradas por
voces reconocidas como Hernán Casciari, Magui Bravi, Manuel Moretti (Estelares),
Cucuza Castiello, Martín Ameconi, Florencia Lauga, Nacho Merlo, entre otros. Las
ilustraciones son del propio autor, como una extensión natural de su forma de narrar.
La presentación en Mercedes contará con la moderación de los periodistas Alejandro
Badano y Susana Spano, lectura con foley en vivo junto a Laureano Disipio, firma de
ejemplares y brindis final.
Presentaciones confirmadas:
● Mercedes – Sábado 23 de agosto, 19hs – Colegio Nacional (CNFA – Calle 17 entre
30 y 32)
● La Plata – Viernes 12 de septiembre, 19hs – City Bell Libros (Calle 473 N.º 245)
● CABA – Septiembre (fecha a confirmar)
● Asunción (Paraguay) – Octubre (fecha a confirmar)
La preventa está disponible en: https://maxbidart.com.ar/preventa-justo-ayer
Sobre el autor
Max Bidart nació en 1978 en Mercedes (Buenos Aires). Es diseñador en comunicación
visual, docente en la Facultad de Artes de la UNLP y director creativo de QKStudio, donde
trabaja con marcas de Argentina y del exterior.
Colabora habitualmente con bandas de rock como Estelares y Ella es tan cargosa.
Empezó a escribir las historias que no tenía tiempo de dibujar. Una de ellas, Los
Bicivoladores, fue seleccionada en un taller dictado por Hernán Casciari. Ese impulso lo
llevó a seguir escribiendo hasta llegar a este, su primer libro.
Redes Sociales:
Instagram: https://www.instagram.com/maxbidart/
Facebook: https://www.facebook.com/max.bidart/
X: https://x.com/maxbidart